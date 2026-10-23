Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ülkenin dışişleri bakanını kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ülkenin dışişleri bakanını kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ülkenin dışişleri bakanını kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından diplomasi trafiğini sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile zirveye katılmak üzere Türkiye'ye gelen 7 ülkenin dışişleri bakanını kabul etti. Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'nın yer aldığı diplomatik buluşmanın ardından gerçekleşen kabul dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından önemli bir diplomatik adım geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından 7 ülkenin dışişleri bakanını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ülkenin dışişleri bakanını kabul etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 7 ÜLKENİN DIŞİŞLERİ BAKANINI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki uluslararası toplantıların ardından diplomatik temaslarına devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile  Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'nın dışişleri bakanlarını kabul etti. İstanbul'da düzenlenen R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yapılan görüşme, farklı bölgelerden ülkelerin üst düzey temsilcilerini buluşturdu.  Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantılar kapsamında Avrupa ve Orta Doğu'dan dışişleri bakanları İstanbul'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ülkenin dışişleri bakanını kabul etti
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