Endonezya Arama Kurtarma Ajansı\'na göre gemide can kaybı 78\'e yükseldi, 57 kişi aranıyor

CAKARTA, 1 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın Cava Denizi'nde alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi.

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı'nın çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, 108 kişi güvenli bir şekilde tahliye edilirken, 57 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

243 yolcu taşıyan Virgo Transport 8 adlı gemi, Doğu Cava eyaletindeki Surabaya kentinden Güney Kalimantan eyaletindeki Banjarmasin kentine gitmek üzere 12 Eylül'de hareket etmişti. Gemi yolculuk sırasında kötü hava koşullarıyla karşılaştı. 13 Eylül'de yerel saatle 02.00 sıralarında ise gemiyle iletişim kesildi.

Kurtarma ekipleri o tarihten bu yana geminin içinde ve Orta Kalimantan eyaletinin kıyılarında çok sayıda cansız bedene ulaştı.

Yaklaşık 17.000 adadan oluşan bir takımada ülkesi olan Endonezya'da, adalar arasındaki ulaşım büyük ölçüde feribotlar ve diğer deniz ulaşım araçlarıyla sağlanıyor. Hava ve deniz koşulları ile gemilerin güvenliği gibi çeşitli sorunlar nedeniyle ülkede zaman zaman deniz kazaları yaşanıyor.