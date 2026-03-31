Üye Girişi
Son Dakika Logo

Endonezya Barış Gücü Askerleri Lübnan'da Hayatını Kaybetti

31.03.2026 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya, Lübnan'da UNIFIL görevindeyken 2 askerinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Endonezya hükümeti, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesindeki 2 Endonezyalı barış gücü askerinin daha hayatını kaybettiğini doğruladı.

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Savunma Bakanlığı, Lübnan'da yürütülen insani yardım görevi sırasında dün 2 askerin daha yaşamını yitirdiğini, 2 askerin ise ağır yaralandığını teyit etti.

Bakanlık, yaralı askerlerin Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki bir sağlık kuruluşunda yoğun tıbbi tedavi gördüğünü aktardı.

Saldırıya ilişkin ayrıntı vermeyen Bakanlık, bölgede görev yapan personelin güvenliğini sağlamak amacıyla UNIFIL ile koordinasyonun sürdürüldüğünü kaydetti.

Lübnan'da barış gücü görevini yerine getirirken hayatını kaybeden Endonezya askeri sayısı 3'e yükseldi.

UNIFIL'in Lübnan'ın güneyinde konuşlandığı noktaya mühimmat isabet etmesi sonucu 1 barış gücü askerinin öldüğü, birinin de ağır yaralandığı bildirilmişti.

Mühimmatın kim tarafından ateşlendiğinin bilinmediği belirtilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail topçu birliklerinin ülkenin güneyindeki Mercayun ilçesine bağlı Adşit el-Kusayr beldesinde bulunan UNIFIL'e bağlı Endonezya birliğinin konuşlandığı bölgeyi hedef aldığını bildirdi.

Kaynak: AA

Endonezya, Güvenlik, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 10:44:52. #.0.4#
SON DAKİKA: Endonezya Barış Gücü Askerleri Lübnan'da Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.