Endonezya Barış Gücü Askerleri Lübnan'da Hayatını Kaybetti

Endonezya hükümeti, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesindeki 2 Endonezyalı barış gücü askerinin daha hayatını kaybettiğini doğruladı.

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Savunma Bakanlığı, Lübnan'da yürütülen insani yardım görevi sırasında dün 2 askerin daha yaşamını yitirdiğini, 2 askerin ise ağır yaralandığını teyit etti.

Bakanlık, yaralı askerlerin Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki bir sağlık kuruluşunda yoğun tıbbi tedavi gördüğünü aktardı.

Saldırıya ilişkin ayrıntı vermeyen Bakanlık, bölgede görev yapan personelin güvenliğini sağlamak amacıyla UNIFIL ile koordinasyonun sürdürüldüğünü kaydetti.

Lübnan'da barış gücü görevini yerine getirirken hayatını kaybeden Endonezya askeri sayısı 3'e yükseldi.

UNIFIL'in Lübnan'ın güneyinde konuşlandığı noktaya mühimmat isabet etmesi sonucu 1 barış gücü askerinin öldüğü, birinin de ağır yaralandığı bildirilmişti.

Mühimmatın kim tarafından ateşlendiğinin bilinmediği belirtilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail topçu birliklerinin ülkenin güneyindeki Mercayun ilçesine bağlı Adşit el-Kusayr beldesinde bulunan UNIFIL'e bağlı Endonezya birliğinin konuşlandığı bölgeyi hedef aldığını bildirdi.