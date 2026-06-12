Endonezya Besleyici Yemek Programını Yeniden Yapılandırıyor

BANDUNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Endonezya, ayda 1 trilyon Endonezya rupisine (54 milyon ABD doları) varan devasa bütçe açığına ilişkin haberlerinden ardından Ücretsiz Besleyici Yemek programını yeniden yapılandıracağını duyurdu.

Endonezya Gıda İşleri Koordinasyon Bakanı Zulkifli Hasan, israfın Ücretsiz Besleyici Yemek mutfaklarının aşırı şekilde yaygınlaşmasından kaynaklandığını söyledi etti. Başlangıçta mutfakların 21.000 lokasyonda kurulmasının hedeflendiğini kaydeden bakan, uygulama ağının beklenmedik şekilde genişlemesiyle 27.877 lokasyona ulaşıldığını belirtti.

Hasan, bir mutfağın günlük 6 milyon rupi (324 dolar) teşvik aldığı programda, israf edilen sübvansiyonlar nedeniyle aylık tahmini 1 trilyon rupiye (54 milyon dolar) varan bir bütçe açığı oluştuğunu vurguladı.