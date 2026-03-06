Endonezya'da 16 Yaş Altı için Sosyal Medya Yasaklandı

Endonezya'da hükümet, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarında hesap açmasını yasaklama kararı aldı.
Endonezya İletişim ve Dijital İşler Bakanı Meutya Hafid, yaptığı açıklamada, 16 yaşın altındaki çocukların "yüksek riskli dijital platformlarda" hesap açmalarını engelleyen hükümet düzenlemesini imzaladığını duyurdu.
Bu platformlara YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live ve Roblox'un da dahil edileceğini belirten Hafid, uygulamanın 28 Mart'ta kademeli olarak başlayacağını söyledi.
Hafid, söz konusu yasağın amacına ilişkin, "Çocuklarımız giderek daha çok gerçek tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Pornografi, siber zorbalık, çevrim içi dolandırıcılık ve en önemlisi bağımlılığa maruz kalıyorlar." ifadelerini kullandı.
