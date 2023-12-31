Endonezya\'da 170 Arakanlı Müslüman mülteci bulundu

Endonezya'nın Sumatra adasının kuzeyindeki bir sahilde, çoğu kadın ve çocuk 170 Arakanlı Müslüman mültecinin bulunduğu bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan yetkililer, Sumatra'nın Kuala Besar bölgesindeki bir balıkçı köyünün sakinleri tarafından bulunan mültecilerin, dün gece geç saatlerde sahile vardığını tespit ettiklerini duyurdu.

Yetkililer, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 170 Arakanlı Müslüman mültecinin, okyanusta haftalar geçirdikten sonra kıyıya vardığını açıkladı.

Balıkçı köyünün muhtarı Muhammad Amiruddin, yetkililer olay yerine ulaşana kadar mültecilerin açlık ve susuzluğunu gidermeye çalıştıklarını ancak birçok köylünün mültecilerin köye yerleşmesine çekimser yaklaştığını söyledi.

Endonezya Donanması, 28 Aralık'ta, Açe bölgesinin kıyılarına yaklaşan ve Arakanlı Müslüman mültecileri taşıyan bir tekneyi uluslararası sulara ittiğini açıklamıştı.

Ülkede öğrencilerden oluşan bir grup gösterici de 27 Aralık'ta, Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı sığınma evini basmış, kıyafetlerini ve kişisel eşyasını dışarı attıkları mültecileri başka bir sığınma evine taşınmak zorunda bırakmıştı.

Endonezya hükümeti, kasımdan bu yana ülkeye 1500'den fazla Arakanlı Müslüman mültecinin teknelerle gelmesi üzerine, uluslararası topluma yardım çağrısında bulunmuştu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan çatışmalarda, çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyona yakın kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor.

Bangladeş, halihazırda 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslüman mülteciye ev sahipliği yapıyor.