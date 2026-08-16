Endonezya'da 7,7 Büyüklüğünde Deprem: 47 Ölü - Son Dakika
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Endonezya'da 7,7 Büyüklüğünde Deprem: 47 Ölü

Endonezya\'da 7,7 Büyüklüğünde Deprem: 47 Ölü
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Flores Adası'ndaki depremin ardından 346 ev hasar gördü, yardım çalışmaları sürüyor.

MAUMERE, 16 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın doğusundaki Flores Adası açıklarında meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen güçlü artçı sarsıntılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye yükseldi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı cumartesi günü yaptığı açıklamada, 157'si ağır, 41'i orta ve 148'i hafif olmak üzere en az 346 evin hasar gördüğünü belirtti.

Depremde ayrıca 87 okul, 18 sağlık tesisi, 5 ibadethane ve 6 devlet binası dahil olmak üzere kamu tesisleri de zarar gördü.

Doğu Nusa Tenggara Eyaleti Valisi Melki Laka Lena aynı gün Kupang'da düzenlediği basın toplantısında, bazı yolların heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandığını bildirdi.

Afet Yönetim Ajansı, Doğu Flores bölgesindeki bir lojistik deposundan sağlanan malzemeler dahil olmak üzere, afet bölgelerine gıda ve çeşitli yardım malzemeleri gönderdi. Ülkenin başkenti Cakarta'daki Halim Perdanakusuma Hava Üssü'nden de yardım sevkiyatı gerçekleştiriliyor.

Depremin ardından Doğu Nusa Tenggara eyaletinde bazı uçuşlar iptal edildi.

Cumartesi sabahı erken saatlerde meydana gelen ve merkez üssü Nagekeo Bölgesi'ndeki Mbay kasabası yakınları olan depremin ardından Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu bir tsunami uyarısı yayımladı ancak daha sonra uyarıyı kaldırdı.

Kurtarma ekipleri, afet bölgelerindeki can kayıplarını ve hasarı değerlendirmeye devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

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