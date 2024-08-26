Endonezya'da ABD ve 7 Ülkenin Katılımıyla 'Garuda Kalkanı' Tatbikatı Başladı

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Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde ABD ve Endonezya öncülüğünde toplam 7 ülkenin katılımıyla "Garuda Kalkanı" tatbikatı başladı.

Strait Times gazetesinin haberine göre, Endonezya Ordu Sözcüsü Rudy Hernawan, yaptığı açıklamada, 4 bin 500'ün üzerinde personelin katıldığı ve 2 hafta sürecek "Garuda Kalkanı" tatbikatının Doğu Java eyaletine bağlı Sidoarjo kentinde başladığını duyurdu.

Avustralya, Japonya, İngiltere, Fransa ve Yeni Zelanda'dan birliklerin de katıldığı tatbikatta, Malezya, Filipinler ve Doğu Timor da gözlemci olarak yer alıyor.

Çin'in nüfuz mücadelesi verdiği bir bölgede bağlarını güçlendirmeye çalışan Endonezya ile ABD, tatbikat ile operasyonel becerilerini artırmayı amaçlıyor.

Garuda Kalkanı tatbikatı, ABD ile Endonezya arasında 2009'dan beri düzenleniyor.