Endonezya'da Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu

BANDA Endonezya'nın Açe bölgesindeki Kuala Bubon sahili açıklarında onlarca Arakanlı Müslümanı taşıyan tekne alabora oldu.
Sahil kasabası Kuala Bubon'dan balıkçıların kıyıdan 16 mil mesafede alabora olan tekneye müdahalesi sonucu 6 Arakanlı Müslüman kurtarıldı.
Kurtarılan 6 kişi geçici barınaklara alınırken ölü, yaralı ve kayıp Arakanlı Müslüman sayısı bilinmiyor.
Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik
Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan çatışmalarda, çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.
Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyona yakın kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.
Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor.
Bangladeş, halihazırda 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslüman mülteciye ev sahipliği yapıyor.
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