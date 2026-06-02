CAKARTA, 2 Haziran (Xinhua) -- Endonezya'daki elektrikli araç satışları, 2026'nın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 95,9 artarak 33.150 adede ulaştı.
Endonezya Otomotiv Sanayicileri Birliği'nin verilerine göre, hızla büyüyen pazarın halihazırda yüzde 90'ını elinde bulunduran Çinli markalar, yerel tüketicilerin beğenisini kazanmış durumda.
Son Dakika › Güncel › Endonezya'da Elektrikli Araç Satışları Patladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?