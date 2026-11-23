Endonezya'da eski Ulusal Polis Teşkilatı Başkanı Listyo Sigit Prabowo'nun da aralarında bulunduğu görevdeki ve eski 6 üst düzey polis, Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto hükümetini zayıflatmaya yönelik "vatana ihanet planı" yapmakla suçlandı.

Ulusal Polis Teşkilatı Suç Soruşturma Dairesi (Bareskrim) tarafından başkent Cakarta'da düzenlenen basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Prabowo ve bazı yetkililerin dinlendiği şüphesiyle başlayan soruşturmanın kapsamının genişletildiği açıklandı.

Toplantıda, eski Ulusal Polis Teşkilatı Başkanı Listyo Sigit Prabowo'nun da aralarında bulunduğu görevdeki ve eski 6 emniyet yetkilisinin istihbarat, hukuk, eğitim ve saha operasyonları gibi kritik birimlerde görev yaptığı aktarıldı.

Endonezya Ulusal Polis Teşkilatı yetkilisi Asep Safrudin, burada yaptığı açıklamada, "Şüphelilerin, Cumhurbaşkanı Prabowo yönetimine karşı kamu güvenini zayıflatarak siyasi amaçlarla ulusal polis başkanlığı makamını ellerinde tutmak amacıyla vatana ihanet eylemlerinin hazırlığı ve ilk aşamalarının icrası konusunda işbirliği yaptıkları iddia edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Asep, 6 şüphelinin Endonezya Ceza Kanunu'nun "vatana ihanet, komplo ve hükümeti devirmeye hazırlık"la ilgili birden fazla maddesi kapsamında soruşturulduğunu belirtti.

Bu suçlar için uzun süreli hapis cezasından müebbet hapse ve idama kadar değişen cezalar öngörülürken Asep, şüphelilerin, "devlet başkanının özgürlüğünden yoksun bırakılması, devlet başkanının yönetememesi ve/veya hükümetin devrilmesi amacıyla" vatana ihanet eylemlerini emrettiği, bunlara katıldığı veya başkalarını bu yönde teşvik ettiği iddiasıyla suçlandığını ifade etti.

Asep, şüphelilerin çevrim içi kampanyalar ve hükümet karşıtı gösterilerin düzenlenmesiyle ilişkili olduğunu ve konuya dair soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Ayrıca Asep, delil olarak cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve sabit disklerin de aralarında bulunduğu 39 elektronik cihaza el konulduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Prabowo'nun yasa dışı dinlendiği iddiası

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu yasa dışı dinledikleri şüphesiyle 3 üst düzey polis yetkilisi gözaltına alınmıştı.

Endonezya Ulusal Polis Teşkilatı yetkilisi Asep Safrudin, düzenlediği basın toplantısında, 3 üst düzey polis yetkilisinin yasa dışı dinleme, elektronik sistemlere izinsiz erişme ve elektronik verileri silme suçlamalarıyla soruşturulduğunu belirtmişti.