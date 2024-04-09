Endonezya\'da feci trafik kazası: 12 ölü, 2 yaralı

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ÇEKİM TARİHİ: 8 Nisan 2024

Trafik kazasından çeşitli görüntüler

Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki bir otoyolda üç aracın karıştığı feci bir trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Ön rapora göre, Pazartesi günü Karawang naipliğindeki bir otoyolda yol kenarına yanaşmak üzere olan ve 9 kişiyi taşıyan bir minibüse arkadan gelen bir otobüsün çarpmasıyla kaza meydana geldi.

Karawang polis komiseri Wirdhanto Hadicaksono, otobüse de arkadan başka bir minibüsün çarptığını ve kazadan sonra iki minibüsün de alev aldığını belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cakarta'dan bildiriyor. (XHTV)