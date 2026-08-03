Endonezya\'da Orman Yangınları Artıyor

GÜNEY SUMATRA, 3 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'da temmuz ayı ortası itibarıyla 5.000'den fazla noktada orman yangını görüldüğü bildirildi. Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı perşembe günü yaptığı açıklamada, yangınların önceki El Nino dönemlerinde görülen seviyelerin üzerine çıktığını kaydetti.