Endonezya'da Orman Yangınları Artıyor
Temmuz ortası itibarıyla Endonezya'da 5.000'den fazla orman yangını tespit edildi.
GÜNEY SUMATRA, 3 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'da temmuz ayı ortası itibarıyla 5.000'den fazla noktada orman yangını görüldüğü bildirildi. Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı perşembe günü yaptığı açıklamada, yangınların önceki El Nino dönemlerinde görülen seviyelerin üzerine çıktığını kaydetti.
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Güncel › Endonezya'da Orman Yangınları Artıyor - Son Dakika
Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz
Masada ateşkes, sahada katliam! Anlaşmaya rağmen İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 14'e yükseldi
Sizin düşünceleriniz neler ?