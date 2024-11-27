Endonezya'da Özel Ekonomik Bölgeler Hızlanıyor

Güncel

CAKARTA, 27 Kasım (Xinhua) -- Endonezya Ekonomik İşler Koordinasyon Bakanı Airlangga Hartarto, daha fazla yatırımcı çekmek ve ihracatı artırmak amacıyla çeşitli Özel Ekonomik Bölgelerin (KEK) inşasını hızlandırdıklarını açıkladı.

Hartarto, salı günü Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile görüşmesinin ardından Cakarta'daki Başkanlık Sarayı'nda yaptığı açıklamada, "Başkan Subianto, yatırımcılar için fırsatlar yaratmak ve dolayısıyla emtia ihracatımızı arttırmak üzere KEK'lerin geliştirilmesini hızlandırmamız talimatını verdi" dedi.

Endonezya'nın önemli yatırım gerektiren birçok ulusal stratejik proje sunduğunu belirten Hartarto, "Bu yıl yaklaşık 18 projeyi, 2025 yılına kadar ise 30 projeyi daha tamamlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekim 2024 itibariyle ülke genelinde 24 Özel Ekonomik Bölge kurulmuş durumda. Hartarto, bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla KEK'lere yapılan toplam yatırımın 68,43 trilyon rupiye (4,3 milyar ABD doları) ulaştığını da vurguladı.