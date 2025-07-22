Endonezya'da Pirinç Üretimi Artıyor - Son Dakika
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Endonezya'da Pirinç Üretimi Artıyor

Endonezya\'da Pirinç Üretimi Artıyor
22.07.2025 14:22
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Devlet Başkanı Prabowo, pirinç rezervlerinin 4,2 milyon tona ulaştığını duyurdu.

CAKARTA, 22 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, ülkede pirinç üretiminin yüzde 48 artmasıyla birlikte hükümetin pirinç rezervlerinin 4,2 milyon tona ulaştığını açıkladı.

Pazar günü Endonezya Dayanışma Partisi kongresinde konuşan Prabowo, "Gıda üretim tarihimizde hükümet pirinç rezervimiz hiçbir zaman 4,2 milyon tona ulaşmamıştı. Mısır üretimimiz yüzde 30, pirinç üretimimiz ise yüzde 48 oranında arttı. Bu kazanımları güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Üretimdeki artışın sorumsuz taraflarca kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla gıda dağıtımının sıkı şekilde izlenmesinin önemine vurgu yapan Prabowo, yüksek kar elde etmek için sıradan pirinci yüksek kaliteli ürün etiketi altında satarak fiyat manipülasyonu yapan bazı ticari aktörleri de kınadı.

Başsavcı ve polise bu kişilere karşı istisnasız soruşturma başlatılması ve haklarında kesin işlem yapılması talimatını verdiğini belirten Prabowo, bu tür uygulamaların devlete yıllık maliyetinin 100 trilyon rupiye (yaklaşık 6,1 milyar ABD doları) ulaşabileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Endonezya, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da Pirinç Üretimi Artıyor - Son Dakika

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