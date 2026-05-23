Endonezya'da Uzaktan Çalışma Politikası İki Ay Uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Endonezya'da Uzaktan Çalışma Politikası İki Ay Uzatıldı

Endonezya\'da Uzaktan Çalışma Politikası İki Ay Uzatıldı
23.05.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya, Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimler nedeniyle uzaktan çalışma politikasını uzatıyor.

CAKARTA, 23 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya Ekonomik İşler Koordinasyon Bakanı Airlangga Hartarto, Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimlerin sürmesi nedeniyle devlet memurları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel sektör çalışanlarına uygulanan uzaktan çalışma politikasını iki ay daha uzatacaklarını söyledi.

Hartarto cuma günü yaptığı açıklamada, hükümet olarak bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtirken, uzatma kararının tam olarak ne zaman uygulamaya konulacağını açıklamadı.

Söz konusu politika kapsamında devlet memurları cuma günleri evden çalışırken, pazartesi-perşembe günlerinde ise ofisten çalışmaya devam ediyor. Özel şirketlerde ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanların da haftada bir gün uzaktan çalışmasına izin veriliyor.

Hükümet, çalışanların maaşlarının, sosyal haklarının ve yıllık izin hak edişlerinin bu düzenlemeden etkilenmeyeceğini belirtti.

Sağlık, enerji, altyapı, kamu hizmetleri, perakende, imalat ve turizm dahil olmak üzere sahada operasyon gerektiren sektörler ise bu uygulamadan muaf tutuluyor.

Hükümet, uygulamanın küresel gelişmelere bağlı olarak daha da uzatılabileceğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua

Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da Uzaktan Çalışma Politikası İki Ay Uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’nun avukatları Özel’in temyiz başvurusunu geri çekti Kılıçdaroğlu'nun avukatları Özel'in temyiz başvurusunu geri çekti
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
Arbeloa, Real Madrid’deki geleceğini duyurdu Arbeloa, Real Madrid'deki geleceğini duyurdu
Dervişoğlu’ndan CHP’ye tam destek: YSK kararını hiçe sayan yaklaşım tüm partiler için tehdittir Dervişoğlu'ndan CHP'ye tam destek: YSK kararını hiçe sayan yaklaşım tüm partiler için tehdittir
Sıla Gençoğlu’nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına Sıla Gençoğlu'nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?
Kadroya almadığı isimler bomba Thomas Tuchel ya tarih olacak ya da tarih yazacak Kadroya almadığı isimler bomba! Thomas Tuchel ya tarih olacak ya da tarih yazacak
Azpilicueta futbolu bıraktı Azpilicueta futbolu bıraktı
Ahmet Akın’a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?

15:00
CHP’de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
CHP'de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
14:03
Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’in Grup Başkanlığı’na ilk yorum: Yeni görevi hayırlı olsun
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in Grup Başkanlığı'na ilk yorum: Yeni görevi hayırlı olsun
14:01
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP’yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
13:33
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
13:25
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’ın birleşme çağrısına şok yanıt
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına şok yanıt
13:19
Özgür Özel’in Grup Başkanı seçilmesine Kılıçdaroğlu’na yakın Gürsel Tekin’den ilk yorum
Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesine Kılıçdaroğlu'na yakın Gürsel Tekin'den ilk yorum
13:10
İran’a yeni saldırı konuşulurken Trump’tan dikkat çeken hamle Oğlunun düğününe bile gitmiyor
İran'a yeni saldırı konuşulurken Trump'tan dikkat çeken hamle! Oğlunun düğününe bile gitmiyor
13:01
Çatlak söylentileri vardı İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel’in aldığı oy sayısı
Çatlak söylentileri vardı! İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 15:21:56. #7.12#
SON DAKİKA: Endonezya'da Uzaktan Çalışma Politikası İki Ay Uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.