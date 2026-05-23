Endonezya\'da Uzaktan Çalışma Politikası İki Ay Uzatıldı

CAKARTA, 23 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya Ekonomik İşler Koordinasyon Bakanı Airlangga Hartarto, Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimlerin sürmesi nedeniyle devlet memurları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel sektör çalışanlarına uygulanan uzaktan çalışma politikasını iki ay daha uzatacaklarını söyledi.

Hartarto cuma günü yaptığı açıklamada, hükümet olarak bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtirken, uzatma kararının tam olarak ne zaman uygulamaya konulacağını açıklamadı.

Söz konusu politika kapsamında devlet memurları cuma günleri evden çalışırken, pazartesi-perşembe günlerinde ise ofisten çalışmaya devam ediyor. Özel şirketlerde ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanların da haftada bir gün uzaktan çalışmasına izin veriliyor.

Hükümet, çalışanların maaşlarının, sosyal haklarının ve yıllık izin hak edişlerinin bu düzenlemeden etkilenmeyeceğini belirtti.

Sağlık, enerji, altyapı, kamu hizmetleri, perakende, imalat ve turizm dahil olmak üzere sahada operasyon gerektiren sektörler ise bu uygulamadan muaf tutuluyor.

Hükümet, uygulamanın küresel gelişmelere bağlı olarak daha da uzatılabileceğini açıkladı.