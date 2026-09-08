Endonezya'da yanardağ patlaması sonrası kapatılan 5 havalimanı yeniden faaliyete geçti - Son Dakika
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Endonezya'da yanardağ patlaması sonrası kapatılan 5 havalimanı yeniden faaliyete geçti

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Endonezya Ulaştırma Bakanı Dudy Purwagandhi, Anak Krakatau'daki patlamanın ardından uçuşların iptal edildiği Soekarno-Hatta ve Halim Perdanakusuma dahil 5 havalimanının yeniden hizmete başladığını açıkladı.

Endonezya'nın Anak Krakatau Adası'ndaki yanardağda meydana gelen patlamanın ardından uçuşların iptal edildiği havalimanlarının yeniden hizmete başladığı bildirildi.

Endonezya Ulaştırma Bakanı Dudy Purwagandhi, Anak Krakatau Adası'ndaki yanardağda 6 Eylül'de meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

Havacılık için koşulların güvenli olduğunu belirten Purwagandhi, patlamanın ardından uçuşların iptal edildiği Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı ve Halim Perdanakusuma Havalimanının yanı sıra 3 havaalanının yeniden faaliyete geçtiğini ifade etti.

Purwagandhi, uçuş ekiplerine, volkanik külden etkilenen bölgelerdeki kısıtlı hava sahası konusunda dikkatli olunması talimatı verildiğini kaydetti.

Öte yandan, Anak Krakatau'daki şiddetli patlamalar sona erse de adadaki volkanik faaliyetler sürüyor.

Yanardağ patlaması hava trafiğini olumsuz etkilemişti

Endonezya'nın Anak Krakatau Yanardağı'nda 6 Eylül'de patlama meydana gelmiş ve volkanik kül Java bölgesinde 6 bin metreye, Sumatra bölgesinde ise 15 bin metreye kadar yükselmişti.

Patlamanın ardından volkanik küllerin ülkenin batı kesimlerine yayılması üzerine başkent Cakarta'daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar iptal edilmişti.

Patlama sonrası ülke genelinde yerel ve uluslararası 2 bin 300'den fazla uçuş iptal edilirken, 7 havalimanında yaklaşık 340 bin yolcu mahsur kalmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya'da yanardağ patlaması sonrası kapatılan 5 havalimanı yeniden faaliyete geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'da yanardağ patlaması sonrası kapatılan 5 havalimanı yeniden faaliyete geçti - Son Dakika
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