Endonezya'da Yanardağ Yeniden Patladı - Son Dakika
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Endonezya'da Yanardağ Yeniden Patladı

Doğu Flores'teki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı tekrar kül püskürttü, 9 can kaybı yaşandı.

09.11.2024 21:47
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Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesinde patlayarak 9 kişinin ölümüne yol açan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın bugün yeniden kül püskürttüğü bildirildi.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi Başkanı Hadi Wijaya, konuya dair basına açıklamalarda bulundu.

Wijaya, 4 Kasım'da faaliyete geçen Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın bugün yeniden harekete geçerek 3 kez kül püskürttüğünü belirtti.

Yanardağ küllerinin yaklaşık 9 kilometreye kadar yükseldiğini aktaran Wijaya, herhangi bir can kaybı meydana gelmediğini kaydetti.

Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın patlaması

Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın 4 Kasım'da patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya Afet Yönetim Ajansı (BNPB), yanardağdaki volkanik hareketliliğin artması nedeniyle bölgede en yüksek derece olan "4. seviye" alarm durumu vermişti.

BNPB, tekrar patlama ihtimaline karşı 2 bin 600'den fazla aileye bölgeyi kalıcı tahliye etmeleri çağrısı yapmıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Kaynak: AA

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