Endonezya'daki Ibu Yanardağı Faaliyete Geçti

CAKARTA, 28 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın doğusundaki Kuzey Maluku eyaletine bağlı Halmahera Adası'nda bulunan Ibu Yanardağı Pazar günü erken saatlerde faaliyete geçti.
Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Müdahele Merkezi (PVMBG), yanardağın yerel saatle 00.37 sularında yaklaşık 206 saniye boyunca faaliyete geçtiğini ve zirvesinden 3.500 metre yükseğe kül püskürttüğünü açıkladı.
Deniz seviyesinden 1.325 metre yüksekte bulunan Ibu Yanardağı, en yüksek tehlike seviyesi olan dördüncü seviyenin altında, ikinci seviyede sınıflandırılıyor.
PVMBG, halka kraterin 3,5 kilometre yarıçapı içinde herhangi bir faaliyette bulunmama çağrısı yaptı.
Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan Endonezya, dünyada en fazla yanardağ bulunan ülkelerden biri.
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