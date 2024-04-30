Endonezya'daki Ruang Yanardağı Yeniden Patladı - Son Dakika
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Endonezya'daki Ruang Yanardağı Yeniden Patladı

Endonezya'nın Sulawesi adasındaki Ruang yanardağı Salı sabahı erken saatlerde yeniden patladı. Patlama sonucunda dağda tehlike durumu en üst uyarı düzeyine çıkarıldı ve bölgedeki havalimanları geçici olarak kapatıldı. Volkanik depremlerin artmasıyla birlikte volkan aktivitesi yüksek seviyede gürültü ve lav püskürmesiyle devam etmektedir.

30.04.2024 15:19
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CAKARTA, 30 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın Sulawesi adasındaki Ruang yanardağı Salı sabahı erken saatlerde yeniden patladı. Dağda tehlike durumu en üst uyarı düzeyine çıkarılırken, bölgedeki havalimanları geçici olarak kapatıldı.

Pazartesi gününden bu yana artan volkanik depremler, patlayan ve püsküren volkan aktivitesine dönüşerek yüksek seviyede gürültüye ve gökyüzüne akkor halinde lav püskürmesine neden oldu.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi söz konusu aktivite artışı nedeniyle Ruang yanardağının tehlike seviyesini 3'ten en yüksek seviye olan 4'e yükseltti.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, dağın çevresindeki köylere kaya ve çakıl yağdığını söyledi.

Endonezya'nın doğusundaki Sam Ratulangi Uluslararası Havalimanı, Celaleddin Havalimanı ve Naha Havalimanı geçici olarak kapatıldı.

Kaynak: Xinhua

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