Endonezya'daki sel ve toprak kaymasında can kaybı 37'ye yükseldi - Son Dakika
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Endonezya'daki sel ve toprak kaymasında can kaybı 37'ye yükseldi

Endonezya'nın Batı Sumatra bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükselirken, kayıp 17 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Yağışın neden olduğu ani seller, toprak kaymaları ve çamur akışı sonucunda yaklaşık 200 ev hasar gördü ve 72 hektarlık arazi etkilendi. Bölgeye 400 kişilik kurtarma ekibi, 8 ekskavatör ve 1 insansız hava aracı gönderildi.

14.05.2024 00:19
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- Endonezya'daki sel ve toprak kaymasında can kaybı 37'ye yükseldi

SUMATRA - Endonezya'nın Batı Sumatra bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükselirken, kayıp 17 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Endonezya'nın Sumatra adasında cumartesi günü etkili olan şiddetli yağışların bilançosu artıyor. Adanın Batı Samatra bölgesinde yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükselirken, kayıp olarak bildirilen 17 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

İl kurtarma ekibi şefi Abdul Malik bugün yaptığı açıklamada, yağışın 3 bölgede ani sellere, toprak kaymalarına, volkanik kül, kaya parçaları ile çamur akışına neden olduğunu bildirdi. Malik, yerel kurtarma ekipleri, polis ve askerlerden oluşan yaklaşık 400 personelin, 8 ekskavatörün ve 1 insansız hava aracınınbölgeye gönderildiğini söyledi.

Ulusal Afet Önleme Ajansı tarafından yapılan açıklamada yaklaşık 200 evin hasar gördüğü ve 72 hektarlık arazinin şiddetli yağışlardan etkilendiği aktarıldı. Açıklamada, Agam'dan en az 159 kişinin okul binalarına tahliye edildiği ifade edildi.

Kaynak: İHA

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