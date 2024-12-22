Endonezya'dan Myanmar'a Polio Aşısı Hibesi

YANGON, 22 Aralık (Xinhua) -- Endonezya tarafından Myanmar'a hibe edilen toplam 2.72 milyon doz çocuk felci aşısı, cuma günü Yangon Uluslararası Havaalanı'na ulaştı.
Myanmar'daki devlet gazetesi The Mirror'ın cumartesi günü bildirdiğine göre, Endonezya Dışişleri Bakanlığı ve Myanmar'daki Cakarta Büyükelçiliği temsilcileri aşıları havalimanında Myanmar Sağlık ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine teslim etti.
Haberde, hibe edilen aşıların Yangon'daki merkezi soğuk hava deposuna nakledildiği belirtildi.
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