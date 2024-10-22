Endonezya'dan Pandemi Hazırlığı için 24,9 Milyon Dolar

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CAKARTA, 22 Ekim (Xinhua) -- Endonezya, gelecekteki pandemiler de dahil olmak üzere sağlık krizlerine hazırlık ve müdahale kapasitesini artırmak amacıyla Pandemi Fonu'ndan 24,9 milyon ABD doları temin etti.

Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin Pazar günü yaptığı açıklamada, "Endonezya, Pandemi Fonu aracılığıyla hem bağışçı hem de faydalanıcı rolünü sergileyecek ve ulusal, bölgesel ve küresel sağlık krizlerine hazırlık ile müdahalenin geliştirilmesinde kanıtlanabilir başarılar elde edecek" dedi.

Bu fon programı, yakın zamanda onaylanan ve birçok ülke ile bölgeyi kapsayan daha büyük bir girişimin parçası. Üç yıllık program Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü ve Gıda ve Tarım Örgütü'nün desteğiyle uygulanacak.

Endonezya'nın G20 dönem başkanlığı sırasında Kasım 2022'de başlatılan Pandemi Fonu, gelişmekte olan ülkelerin gelecekteki sağlık krizlerine karşı hazırlıklarını geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan ilk çok taraflı finansman mekanizması.