Endonezya, Filistin'in bağımsızlığı desteklenmezse ABD başkanlığındaki Barış Kurulu'ndan çekilebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Endonezya, Filistin'in bağımsızlığı desteklenmezse ABD başkanlığındaki Barış Kurulu'ndan çekilebilir

06.03.2026 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Filistin'in bağımsızlığının desteklenmemesi halinde Gazze için oluşturulan ABD başkanlığındaki Barış Kurulu'ndan çekileceğini bildirdi.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Filistin'in bağımsızlığının desteklenmemesi halinde Gazze için oluşturulan ABD başkanlığındaki Barış Kurulu'ndan çekileceğini bildirdi.

Antara News'ün haberine göre, Endonezya Ulema Konseyi (MUI) Başkan Yardımcısı Cholil Nafis, başkent Cakarta'da Subianto'nun, İslam alimleriyle görüşme yaptığını açıkladı.

Görüşmeye 160 alimin katıldığını aktaran Nafis, Subianto'nun İslam alimlerine, ABD'nin başkanlığında Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nda Endonezya'nın pozisyonunu anlattığını bildirdi.

Nafis, Endonezya'nın Kurul'da, Filistin çıkarlarını savunacağını belirterek "Cumhurbaşkanı (Subianto) Kurul'u, Filistin'in bağımsızlığına yönlendirmeye kararlı. Kurul, bu davayı savunmakta başarısız olursa (Subianto) çekilmeye hazır." dedi.

Endonezya, Trump'ın Gazze planı kapsamında oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) çerçevesinde Gazze'ye konuşlandırılması olası yaklaşık 8 bin askerin haziranın sonuna kadar hazır olacağını açıklamıştı.

Barış Kurulu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu önde gelen 8 Müslüman lider, 23 Eylül 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'la Gazze'de ateşkesin ve barışın sağlanması amacıyla bir görüşme yapmıştı. Söz konusu görüşmenin ardından ABD Başkanı Trump tarafından Barış Planı açıklanmıştı.

Barış Planı çerçevesinde 13 Ekim 2025'te düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Türkiye, ABD, Katar ve Mısır tarafından imzalanan ortak bildiriyle ateşkesin sağlandığı duyurulmuş, ateşkes Barış Planı'nın ilk aşamasını oluşturmuştu.

Barış Planı, BM Güvenlik Konseyi'nin 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararıyla kabul edilmişti.

14 Ocak'ta Gazze'nin idaresini üstlenmek üzere 15 Filistinli teknokratın yer aldığı Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin oluşturulduğu açıklanmıştı. Aynı gün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un açıklamasıyla Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçildiği ilan edilmişti.

16 Ocak'ta Barış Kurulu'nun teşkili ve ilgili organlarda yer alacak isimler duyurulmuş, bu kapsamda Barış Kurulu, Yürütme Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi, Gazze Yürütme Kurulu ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi kurulmuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22 Ocak'ta İsviçre'nin Davos şehrinde düzenlenen imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılarak Barış Kurulu Şartı'nı imzalamıştı.

Trump'ın başkanlığında Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun ilk toplantısı, 19 Şubat'ta Washington'daki Barış Enstitüsünde yapılmıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Endonezya, Güvenlik, Filistin, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya, Filistin'in bağımsızlığı desteklenmezse ABD başkanlığındaki Barış Kurulu'ndan çekilebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Eşime neden baktın“ cinayetinde karar çıktı "Eşime neden baktın?" cinayetinde karar çıktı
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İran, İsrail’e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı İran, İsrail'e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı
Meksika’dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması Meksika'dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor

13:11
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
13:02
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
12:56
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
12:39
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
12:25
İsrail, Beyrut’u hiç durmadan bombalıyor Ölü sayısı açıklandı
İsrail, Beyrut'u hiç durmadan bombalıyor! Ölü sayısı açıklandı
12:20
Savaşta İran’a ihanet eden Hindistan’a büyük şok
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 14:06:36. #.0.5#
SON DAKİKA: Endonezya, Filistin'in bağımsızlığı desteklenmezse ABD başkanlığındaki Barış Kurulu'ndan çekilebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.