Endonezya Gazze'de barış ve ateşkes için çaba gösterecek

Güncel

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, ülkesinin Gazze'de barış ve ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalara odaklanacağını söyledi.

Antara News'ün haberine göre, Bakan Marsudi, Cakarta'da yaptığı açıklamada, Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğini ve Filistin devletinin tanınmasını desteklediklerini belirtti.

Marsudi, iki devletli çözüm çerçevesinde barışın sağlanmasını desteklediklerini vurgulayarak, "Barışı sağlama çabalarına odaklandık. Ateşkes için çabalıyoruz." ifadesini kullandı.

Ateşkesin yanı sıra bölgeye kesintisiz insani yardım sağlanması için çalışacaklarını kaydeden Marsudi, Filistin'den bir heyetle bir araya gelerek ülkesinin Filistin halkının bağımsızlık çabasına desteğini yineleyeceğini kaydetti.