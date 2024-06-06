Endonezya, Gazze'ye barış gücü göndermeye hazır - Son Dakika
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Endonezya, Gazze'ye barış gücü göndermeye hazır

Endonezya, Gazze\'ye barış gücü göndermeye hazır

Endonezya Silahlı Kuvvetleri (TNI) Komutanı General Agus Subiyanto, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkes sağlanması için barış gücü göndermeye hazır olduklarını belirtti. General Subiyanto, Birleşmiş Milletlerin (BM) talep etmesi halinde toplam 1212 personelden oluşan 4 taburluk tugayla Gazze'de ateşkes sağlanması için barış gücüne katkıda bulunmaya hazır olduklarını ifade etti. Tugayın, destek, mühendis, sağlık ve ikmal taburlarından oluşacağını kaydeden Subiyanto, çatışmadan etkilenenlerin tedavisi için 2 hastane gemisi hazırlandığını da belirtti. Endonezya'da devlet başkanı seçilen ve göreve ekimde başlayacak Prabowo Subianto, 1 Haziran'da, talep halinde Gazze'ye barış gücü göndermeye hazır olduklarını söylemişti. Subianto, 'İhtiyaç halinde ve Birleşmiş Milletlerin talep etmesi durumunda ateşkesin sürdürülebilmesi ve taraflara güvenlik sağlama amacıyla barış gücüne katkıda bulunmaya hazırız.' demişti.

06.06.2024 18:55
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Endonezya Silahlı Kuvvetleri (TNI) Komutanı General Agus Subiyanto, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkes sağlanması için barış gücü göndermeye hazır olduklarını belirtti.

Antara News'un haberine göre, General Subiyanto, Birleşmiş Milletlerin (BM) talep etmesi halinde toplam 1212 personelden oluşan 4 taburluk tugayla Gazze'de ateşkes sağlanması için barış gücüne katkıda bulunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Tugayın, destek, mühendis, sağlık ve ikmal taburlarından oluşacağını kaydeden Subiyanto, çatışmadan etkilenenlerin tedavisi için 2 hastane gemisi hazırlandığını da belirtti.

Endonezya'da devlet başkanı seçilen ve göreve ekimde başlayacak Prabowo Subianto, 1 Haziran'da, talep halinde Gazze'ye barış gücü göndermeye hazır olduklarını söylemişti.

Subianto, "İhtiyaç halinde ve Birleşmiş Milletlerin talep etmesi durumunda ateşkesin sürdürülebilmesi ve taraflara güvenlik sağlama amacıyla barış gücüne katkıda bulunmaya hazırız." demişti.

Kaynak: AA

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