Endonezya'nın Tual kentinin güneybatısında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Tual kentinin 148 kilometre güneybatısında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 68 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem için ilk aşamada tsunami uyarısı yapılmadı ve can ile mal kaybı bildirilmedi.
Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, ülkenin Tual kentinin 148 kilometre güneybatısında deprem meydana geldiği belirtildi.
Yerin 68 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 6,6 olarak kayıtlara geçti.
Depreme ilişkin ilk aşamada tsunami uyarısı yapılmazken, henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: AA
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