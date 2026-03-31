Endonezya Yakıt Fiyatlarını Sabit Tutacak

Endonezya'da hükümet, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırılarla devam eden bölgesel gerilim kaynaklı yükselen petrol fiyatlarına rağmen yakıt fiyatlarında artış olmayacağını açıkladı.

Jakarta Globe'un haberine göre, Endonezya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prasetyo Hadi, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Hadi, Orta Doğu'daki gerilim kaynaklı küresel petrol fiyatlarındaki artışa rağmen Endonezya hükümetinin yakıt fiyatlarına zam yapmayacağını duyurdu.

Sözcü Hadi, Endonezya'da yakıt tedarikinin güvende olduğunu ve panik yapılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.