Endonezya Yakıt Fiyatlarını Sabit Tutacak - Son Dakika
Endonezya Yakıt Fiyatlarını Sabit Tutacak

31.03.2026 13:43
Endonezya, Orta Doğu'daki gerilime rağmen yakıt fiyatlarında artış yapmayacağını açıkladı.

Endonezya'da hükümet, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırılarla devam eden bölgesel gerilim kaynaklı yükselen petrol fiyatlarına rağmen yakıt fiyatlarında artış olmayacağını açıkladı.

Jakarta Globe'un haberine göre, Endonezya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prasetyo Hadi, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Hadi, Orta Doğu'daki gerilim kaynaklı küresel petrol fiyatlarındaki artışa rağmen Endonezya hükümetinin yakıt fiyatlarına zam yapmayacağını duyurdu.

Sözcü Hadi, Endonezya'da yakıt tedarikinin güvende olduğunu ve panik yapılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya Yakıt Fiyatlarını Sabit Tutacak - Son Dakika

Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
Maç öncesi sigara içmesinin bedeli ağır oldu Fenerbahçe’den resmi açıklama Maç öncesi sigara içmesinin bedeli ağır oldu! Fenerbahçe'den resmi açıklama
18 yıllık evlilik bitti Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı 18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı
Yaşı ayrı attığı penaltı ayrı olay oldu Yaşı ayrı attığı penaltı ayrı olay oldu
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı

13:41
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
13:16
İşte Kosova’yı elersek Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
İşte Kosova'yı elersek Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
13:06
Rusya, ABD’nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
Rusya, ABD'nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
12:57
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı 7 kişi için tahliye talep edildi
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi
12:46
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo Belediye el değiştirebilir
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir
11:51
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
SON DAKİKA: Endonezya Yakıt Fiyatlarını Sabit Tutacak - Son Dakika
