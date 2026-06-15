Endonezya\'da kaza geçiren Türk vatandaşı Adana\'da tedaviye alındı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Endonezya'da kaza geçiren 25 yaşındaki Türk vatandaşının Adana'ya getirilerek, Şehir Hastanesinde tedavisine başlandığını bildirdi.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İnsan, önce insan şiarımızla, dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşımızın yanındayız. Endonezya'da kaza geçiren 25 yaşındaki vatandaşımızı hava ambulansımızla ülkemize getirerek, Adana Şehir Hastanemizde tedavisine başladık. Süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, vatandaşımıza Rabb'imden acil şifalar diliyorum."