Endonezyalı mühendislerin Güney Kore\'deki savaş uçağı teknik bilgilerini çalmakla suçlanması

Güney Kore merkezli Korea Aerospace Industries'te (KAI) çalışan Endonezyalı mühendislere geliştirilmekte olan "KF-21" tipi savaş uçaklarının teknik bilgilerini çaldıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Yonhap'ın haberine göre, Savunma Tedarik Programı Ajansı (DAPA), KAI'de görevli mühendislerin, "KF-21"lerin geliştirilmesine ilişkin verileri USB bellekte depoladıkları şüphesiyle soruşturma altında olduklarını kaydetti.
DAPA yetkilisi, "Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı (NIS) de dahil olmak üzere ilgili ajanslardan oluşan müşterek soruşturmada, Endonezyalı mühendislerin teknoloji hırsızlığı yaptığı iddiası inceleniyor." açıklamasında bulundu.
Konuyla ilgili bilgi sahibi başka kaynaklara göre de soruşturma "KF-21" geliştirme programına ilişkin depolanan verilerin stratejik teknolojiler içerip içermediğine odaklandı.
Soruşturma kapsamında Endonezyalı mühendislerin Güney Kore dışına çıkışları yasaklandı.
Güney Kore, 2032'e kadar Hava Kuvvetleri envanterine 120 adet "KF-21" uçağı sağlamak amacıyla bu yılın sonlarına doğru üretime başlamayı planlıyor.
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