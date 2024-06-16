Endonezyalı Öğrenciler Filistinliler İçin Yardım Topluyor - Son Dakika
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Endonezyalı Öğrenciler Filistinliler İçin Yardım Topluyor

Endonezya'nın Açe bölgesinde bir grup üniversite öğrencisi, İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilere yardım etmek amacıyla kurbanlık almak için çalışma başlattı. Öğrenciler, caddelerde arabaları durdurarak sürücülerden yardım kampanyalarına destek istiyor. Toplanan yardımlar Filistinlilere gönderilecek.

16.06.2024 11:13
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Endonezya'nın Açe bölgesinde bir grup öğrenci, caddelerden geçen arabaları durdurarak, sürücülerden Filistinliler için kurban yardımı topluyor.

Açe'de bir grup üniversite öğrencisi, İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilere kurbanlık alabilmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda öğrenciler, Açe bölgesindeki sokaklarda yolun ortasına geçiyor. Ellerindeki Filistin bayrağını sallayan öğrenciler, araç sürücülerinden yardım kampanyalarına destek istiyor.

Sürücüler de öğrencilerin bu kampanyasına destek oluyor.

Öğrencilerden Fadhıl Amal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'na kadar Filistinliler için yardım toplayacaklarını söyledi.

Filistinliler için 10 kurbanlık koyun almak istediklerini belirten Amal, "Oradaki bir kurumla anlaşma yaptık. Buradan toplanan yardımları onlara göndereceğiz." dedi.

Amal, yoldan geçen vatandaşların yardım kampanyasına destek olduğunu ifade ederek, "Şu ana kadar 4 milyon rupi topladık. Filistinlilerle ilgili sosyal medyadan haber alıyoruz. Onlar da Müslüman, biz de Müslümanız. Onlara yardım etmemiz lazım." diye konuştu.

Nadıatul Fatami ise Filistin'e kurban bağışı yapmak için arkadaşlarıyla toplandıklarını belirtti.

Filistinliler için üzüldüklerini vurgulayan Fatami, "Filistinlilerin yemekleri yok. Öğrenciler olarak onlar için yardım topluyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezyalı Öğrenciler Filistinliler İçin Yardım Topluyor - Son Dakika

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