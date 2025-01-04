Endüstriyel Gaz Tesisinde Yangın: Gaz Tahliye Edildi - Son Dakika
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Endüstriyel Gaz Tesisinde Yangın: Gaz Tahliye Edildi

Endüstriyel Gaz Tesisinde Yangın: Gaz Tahliye Edildi

Endüstriyel ve tıbbi gaz dolum tesisinde çıkan yangında itfaiye ekipleri, dolum hattında yanar halde bulunan gazı tahliye ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası can kaybı yaşanmazken tesiste hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

04.01.2025 05:17  Güncelleme: 05:19
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HATTA BULUNAN GAZ TAHLİYE EDİLDİ

Endüstriyel ve tıbbi gaz dolum tesisinde çıkan yangında, dolum hattında yanar halde bulunan gaz, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu tahliye edilip söndürüldü. Yangın sonrası ölü ve yaralı bulunmazken tesiste hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Acil Durum, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endüstriyel Gaz Tesisinde Yangın: Gaz Tahliye Edildi - Son Dakika

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