HATTA BULUNAN GAZ TAHLİYE EDİLDİ
Endüstriyel ve tıbbi gaz dolum tesisinde çıkan yangında, dolum hattında yanar halde bulunan gaz, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu tahliye edilip söndürüldü. Yangın sonrası ölü ve yaralı bulunmazken tesiste hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Endüstriyel Gaz Tesisinde Yangın: Gaz Tahliye Edildi - Son Dakika
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