Endüstriyel Gaz Tesisinde Yangın: Gaz Tahliye Edildi

Güncel

HATTA BULUNAN GAZ TAHLİYE EDİLDİ

Endüstriyel ve tıbbi gaz dolum tesisinde çıkan yangında, dolum hattında yanar halde bulunan gaz, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu tahliye edilip söndürüldü. Yangın sonrası ölü ve yaralı bulunmazken tesiste hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.