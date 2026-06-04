Enerji Arz Güvenliği ve Eğitim İşbirlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Enerji Arz Güvenliği ve Eğitim İşbirlikleri

04.06.2026 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji Bakanı Bayraktar, arz güvenliğinin risk taşımadığını belirtirken, NASA astronotları TÜBİTAK'tan eğitim alıyor.

6 Nisan 1920

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan "enerji arz güvenliği" açıklaması:

"Mevcut uluslararası enerji krizine rağmen güçlü enerji altyapımız, çeşitlendirilmiş kaynak portföyümüz ve artan yerli üretim kapasitemiz sayesinde ülkemizin enerji arz güvenliği açısından herhangi bir risk öngörülmemektedir"

"Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatının durması arz güvenliği açısından yönetilebilir alanda kalmakta ve herhangi bir sorun oluşturması beklenmemektedir"

(Kemal Karadağ/TBMM)

2- NASA astronotlarına TÜBİTAK UZAY'dan eğitim

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır:

"NASA ve Axiom Space işbirliğiyle sürdürülen MİYOKA projesi çerçevesindeki operasyonel hazırlık süreçlerinde 5 NASA astronotu doğrudan TÜBİTAK UZAY uzmanlarınca eğitilmiştir"

"Proje kapsamında teknik bilgi paylaşımı, eğitim faaliyetleri ve görev hazırlıkları uluslararası işbirliği mekanizmaları çerçevesinde yürütülmektedir"

"TÜBİTAK ile Burdur İl Özel İdaresi arasında mart ayında imzalanan proje sözleşmesi kapsamında Salda'da bilim merkezi kurulması projesi için 30 milyon lira tutarında bütçe desteği sağlanması planlanmıştır"

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

3- NATO Zirvesi için Ankara'da "kırmızı alan" uygulaması yapılacak

Esenboğa Havalimanı ile zirve için kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu Söğütözü Mahallesi, zirve katılımcılarının konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları kırmızı alan olarak belirlenecek

Kent genelindeki KGYS kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek

(Muhammed Nuri Erdoğan/Ankara)

4- TSK ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'ye sunulacak

AK Parti milletvekillerinin hazırladığı teklife göre, askerlik hizmetinden muaf tutulanlar, uzman erbaş olabilmek için başvuru yapabilecek

Sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdamının artırılması amacıyla düzenlemelere gidilecek

Daimi konuşlu bulundukları limanlar dışında yurt içi limanlarda konuşlanan denizaltı gemilerinde konaklama imkanı sağlanamayan hallerde personele konaklama gideri ödenecek

(Kemal Karadağ/TBMM)

5- ÇELİK KUBBE'nin lazer gücü ALKA'nın yetenekleri artıyor

ROKETSAN Silah Sistemleri ve Entegrasyon Direktörü Koray Dayanç:

?"Algılama ve tespit zamanlarını kısma, iyileştirmeler konusunda radarımızda güncellemeler yaptık. Daha fazla hedefi tespit edebilmek adına da yeni radar teknolojilerine geçmek üzerine çalışmalar yapıyoruz"

?"Yapay zeka algoritmalarını komuta kontrol sisteminin içine gömdük. Hem algılama süresini hem önceliklendirmeyi hem de operatöre düşen zamanlamayı kısacak şekilde tedbirlerimizi aldık"

-? ?"(Lazer gücü) Belki 5, 10, 20 katlar şeklinde ilerlememiz gerekiyor. Çünkü tehditler çok hızlı ve asimetrik şekilde gelişiyor. Dolayısıyla güç çarpanını da hızlı bir şekilde artıracağız"

(Firdevs Bulut Kartal/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Tarımda "rekor" beklentisi bu yıl tüketiciye de bolluk vadediyor

Donun etkisiyle geçen yıl bazı ürünlerde görülen azalışa karşın bu yıl hava sıcaklıkları ve yağışların üretimi destekler nitelikte gelişmesi tarımsal üretimde rekor beklentisini güçlendirdi

Tahıllar ve bitkisel ürünlerde geçen yıla göre yüzde 12,6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 57,8 artış beklenirken kuru baklagillerden turunçgillere, sert kabuklu meyvelerden şeker pancarına kadar ürünlerin de artışa eşlik etmesi öngörülüyor

Don nedeniyle geçen yıl üretimin sınırlı gerçekleştiği meyvelerden elmada yüzde 93,6, şeftalide yüzde 88,6, kirazda yüzde 255,7, üzümde yüzde 53 üretim artışı bekleniyor

(Mehmet Can Toptaş-Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

7- Yeni vergi düzenlemesiyle Türkiye'nin yatırımlar için çekim merkezi olması bekleniyor

TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız:

"Bu düzenleme, çeşitli saiklerle kayıt dışında kalmış para, altın ve menkul kıymetlerin kayıtlı ekonomi içine dahil edilmesini cazip kılan önemli vergisel avantajlar sağlıyor"

"Ayrıca, teknolojinin gelişimine ve uluslararası boyuta ulaşan hizmet ihracatının artışına paralel olarak ülkemizin çekim, nitelikli, katma değerli hizmetlerin tüm dünyaya sunulduğu bir cazibe merkezi haline gelmesine de önemli katkılar sağlayacak yeni bir bakış açısını da bu düzenlemede görüyoruz"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

8- Togg iki modeliyle elektrikli otomobil satışlarında zirvede

Togg'un T10X modeli, yılın ilk 5 ayında 9 bin 70 adetlik satışla lider olurken T10F modeli, 7 bin 675 adetle ikinci sırada yer aldı

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

9- ERMENİSTAN TARİHİ YOL AYRIMINDA - Paşinyan, Ermenistan için zihinsel dönüşümü zorluyor

Nikol Paşinyan, sert muhalefet döneminin ardından devraldığı başbakanlığı döneminde İkinci Karabağ Savaşı yenilgisinden sonra yaşadığı dönüşümle ülkedeki tabuları yıkmaya odaklandı

Ülkeyi dünyayla entegre edecek bölgesel barışla ülke içine refah getirmeyi vadeden Paşinyan, "Gerçek Ermenistan" söylemiyle halkını zihinsel dönüşüme de teşvik ediyor

(Gökhan Çeliker-Can Efesoy/Ankara)

10- Hukukçular, Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırılarını UCM'ye taşıdı

İtalya Ferrara Üniversitesinden Uluslararası Hukuk Profesörü Alessandra Annoni: "Filonun faaliyetinin engellenmesinin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırım eylemleriyle ilişkili olduğunu düşünüyoruz"

Küresel Sumud Filosu Hukuk Eş Koordinatörü Bader Alnoaimi: "50 gemi uluslararası sularda saldırıya uğradı, müdahale edildi ve İsrail kuvvetleri tarafından el konuldu. İnsanlar, bu teknelerden alındı ve daha sonra 'işkence gemisi' olarak adlandırılan İsrail bayraklı bir gemiye nakledildi"

(Selman Aksünger/Lahey) (Görüntülü)

11- BM, COP31 müzakerelerinde Türkiye'nin diplomasi tecrübesinden umutlu

Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi:

"Türkiye oldukça karmaşık uluslararası meselelerde diyalog ve arabuluculuğu teşvik etme konusunda yakın dönemde elde ettiği somut başarı deneyimine sahip. COP31 başkanlığı sürecinde bu deneyim, taraflar arasındaki müzakerelere ve süreçlere de yansıtılacaktır"

"Akdeniz küresel ortalamaya göre daha hızlı ısınıyor ve kuraklık, yangın ve su güvenliği gibi sorunlar bölgede öne çıkıyor. Antalya'daki COP31, Türkiye'nin köprü konumu sayesinde bu sorunların ve farklı ülke gruplarının deneyimlerinin açıkça tartışılacağı önemli bir zemin oluşturabilir"

???????(Yeter Ada Şeko/İstanbul)

12- Türkiye'de MS hasta sayısı 95 bini aştı

SBÜ MS Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Bilgin Öztürk:

"MS hastalığı kadınlarda erkeklere göre yaklaşık 2,1 kat daha sık görülmektedir"

"Düzenli uyku, dengeli beslenme, sigara kullanımından kaçınma, fiziksel aktivitenin sürdürülmesi ve stres yönetimi hastalık kontrolünde önemli rol oynar"

(Duygu Yener/Ankara)

13- Batık gemideki ışıklandırma deniz yaşamını ve hayalet ağ tehlikesini gözler önüne serdi

İzmir'in Karaburun ilçesinde yapay resife dönüşen "9 Eylül Vapuru" batığı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında denizdeki yaşama ve hayalet ağların verdiği tahribata dikkati çekmek için su altı aydınlatma sistemiyle ışıklandırıldı

Batığa dalış yapan milli sporcu Şahika Ercümen: "Bugün yaptığımız özel dalışla o alanı aydınlatarak derinlerden, karanlıktan farklı bir mesaj vermek istedik. Bazen çok uzun konuşmalar ya da yazılar değil, çok vurucu görüntüler insanın hayatında daha etkili olabiliyor"

(Şaduman Türkay-Şebnem Coşkun/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- İmam hatip lisesi öğrencisi matematik olimpiyatlarındaki başarısını yurt dışında taçlandıracak

Uluslararası matematik olimpiyatlarında Türkiye'yi başarıyla temsil eden imam hatip lisesi öğrencisi Furkan Çifci, ABD'deki Yale Üniversitesinin yaz programına 15 bin başvuru arasından seçilerek önemli bir başarıya imza attı

Furkan Çifci: "Yale, Harvard gibi dünyanın en iyi üniversitelerinden birinde mühendislik okuyup ardından girişimci olmak istiyorum. Şu anda dünyada önde gelen Elon Musk gibi teknoloji devleri ve büyük şirketler var. Ben de o şirketlerin birisinin Türkiye'de oluşmasına vesile olmak istiyorum"

(Lale Bildirici Büyükkarakaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- 22 Dünya Kupası'nda 31 gol kralı

İlk Dünya Kupası'nda Arjantinli Guillermo Stabile, son turnuvada Fransız Kylian Mbappe gol krallığı yaşadı

1958'de Fransız Just Fontaine 13 golle gol kralı olurken 1962 Dünya Kupası'nda 6 futbolcu dörder golle bu unvanı paylaştı

Futbol dünyasının efsane isimleri Brezilyalı Pele ve Arjantinli Diego Maradona gol krallığı yaşayamadı

(Mutlu Demirtaştan/İstanbul)

16- 2026 Dünya Kupası'nda daha önce şampiyonluk yaşayan 22 futbolcu forma giyecek

2014, 2018 ve 2022'de Dünya Kupası'nı kazanan 22 oyuncu, bu başarıyı yeniden yaşamak için sahaya çıkacak

2014 Dünya Kupası'nı kazanan 1 Alman, 2018'de şampiyon olan 4 Fransız ve 2022'de kupayı kaldıran 17 Arjantinli futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda forma giyecek 22 oyuncu arasında yer alıyor

(Fatih Erel/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Tübitak, Savunma, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, NASA, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enerji Arz Güvenliği ve Eğitim İşbirlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli diplomata Bakan Işıkhan ve Türk heyetinden protesto Konuşmasını tamamlayamadı İsrailli diplomata Bakan Işıkhan ve Türk heyetinden protesto! Konuşmasını tamamlayamadı
Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi
CHP’li Bülent Tezcan hakkında “aile boyu kıyak“ iddiası CHP'li Bülent Tezcan hakkında "aile boyu kıyak" iddiası
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
Hayat Bilgisi’nin Barbie’si İpek Erdem’in son halini görenler inanamıyor Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor
Aziz Yıldırım Tedesco’yu fena bombaladı Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye’ye iade edilecek Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilecek
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor 20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı! Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı Şarjör bitene kadar ateş etti Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü
Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde
Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz’dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz'dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam
Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları tanıtıldı Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı Can Polat hayatını kaybetti Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı! Can Polat hayatını kaybetti
Bölüm başkanı “Diplomanızı vermiyorum“ dedi, salon karıştı Bölüm başkanı "Diplomanızı vermiyorum" dedi, salon karıştı
Trabzonspor’da Zubkov ile yollar ayrıldı Trabzonspor'da Zubkov ile yollar ayrıldı
TFF’den ’’Süper Lig tescil edilmesin’’ talebi için karar TFF'den ''Süper Lig tescil edilmesin'' talebi için karar
Patrick Kluivert’tan Türkiye için dikkat çekici yorum Patrick Kluivert'tan Türkiye için dikkat çekici yorum
İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Girişimcilik Konferansı İstanbul’da başladı İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Girişimcilik Konferansı İstanbul'da başladı
Can Polat cinayetinin arkasından o çete çıktı Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler Can Polat cinayetinin arkasından o çete çıktı! Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi
Murat Ülker’i geride bıraktı Türkiye’nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı
Muhittin Böcek’ten yeni ifade: Özgür Özel’in talimatıyla Ferdi Zeyrek’e 950 bin Euro nakit para verdim Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim

10:53
Başkan adayı çıldırdı Haaland’ı canlı yayında duyurdu
Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu
10:46
Kılıçdaroğlu’ndan “tedbirli ihraç“ hamlesi İşte hedefindeki 5 milletvekili
Kılıçdaroğlu'ndan "tedbirli ihraç" hamlesi! İşte hedefindeki 5 milletvekili
10:27
Hakan Safi’ye şok Luis Suarez’in bonservisini duyurdular, rakam olay
Hakan Safi'ye şok! Luis Suarez'in bonservisini duyurdular, rakam olay
10:24
Mourinho, Türkiye’yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne şikayet etti
Mourinho, Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti
10:16
Muhittin Böcek’ten yeni ifade: Özgür Özel’in talimatıyla Ferdi Zeyrek’e 950 bin Euro nakit para verdim
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim
10:12
Taşacak Bu Deniz eğlencesinde Naz Sayıner ile Erdem Şanlı’nın samimi görüntüleri Peş peşe hamleler geldi
Taşacak Bu Deniz eğlencesinde Naz Sayıner ile Erdem Şanlı'nın samimi görüntüleri! Peş peşe hamleler geldi
10:08
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı
10:06
Murat Ülker’i geride bıraktı Türkiye’nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu
Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu
09:53
Bu nasıl antrenman Taraftarlar şoke oldu
Bu nasıl antrenman? Taraftarlar şoke oldu
09:46
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi
09:31
Taraftar çıldıracak Ezeli rakip Icardi’yi istiyor
Taraftar çıldıracak! Ezeli rakip Icardi'yi istiyor
09:28
Trump’a soğuk duş Kongreden çıkan karar savaşı bitirebilir
Trump'a soğuk duş! Kongreden çıkan karar savaşı bitirebilir
09:27
Müge Anlı’nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı Kızının iddiası kan donduran cinsten
Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten
09:27
Jhon Duran Galatasaray için gemileri yaktı Fener taraftarı ateş püskürüyor
Jhon Duran Galatasaray için gemileri yaktı! Fener taraftarı ateş püskürüyor
09:19
Dün geceye damga vuran görüntü Sadettin Saran’ın o hali taraftarı kahretti
Dün geceye damga vuran görüntü! Sadettin Saran'ın o hali taraftarı kahretti
09:08
Şener Üşümezsoy’dan ezber bozan deprem sözleri: İstanbul ve Yedisu hayal ürünü, asıl risk Ege’deki ilde
Şener Üşümezsoy'dan ezber bozan deprem sözleri: İstanbul ve Yedisu hayal ürünü, asıl risk Ege'deki ilde
09:04
Aziz Yıldırım’ın keyfi yerinde Toplantının ardından puro içti
Aziz Yıldırım'ın keyfi yerinde! Toplantının ardından puro içti
08:57
Dünya Kupası’nda 3 ihtimal var İşte A Milli Takım’ın muhtemel rakipleri
Dünya Kupası’nda 3 ihtimal var! İşte A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
08:36
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi
08:28
Can Polat cinayetinin arkasından o çete çıktı Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler
Can Polat cinayetinin arkasından o çete çıktı! Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler
07:44
Bahçeli’den Özel için sert sözler: Ne Anıtkabir’in bekçisi ne de Türk gençliğinin lideri olabilir
Bahçeli'den Özel için sert sözler: Ne Anıtkabir'in bekçisi ne de Türk gençliğinin lideri olabilir
07:15
Turist akınına uğruyordu Dünyaca ünlü plaja giriş yasaklandı
Turist akınına uğruyordu! Dünyaca ünlü plaja giriş yasaklandı
06:42
Dervişoğlu’ndan Özel’e açık çağrı: Gelin demokrasi için safları sıklaştıralım
Dervişoğlu'ndan Özel'e açık çağrı: Gelin demokrasi için safları sıklaştıralım
06:37
Bakırköy’de 50 milyon TL değerinde 4 otomobil alevlere teslim oldu
Bakırköy'de 50 milyon TL değerinde 4 otomobil alevlere teslim oldu
06:30
Almanya tarihinde bir ilk: BM Güvenlik Konseyi’ne giremedi
Almanya tarihinde bir ilk: BM Güvenlik Konseyi'ne giremedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 11:09:06. #7.13#
SON DAKİKA: Enerji Arz Güvenliği ve Eğitim İşbirlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.