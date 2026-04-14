Bakan Bayraktar: Enerji Fiyatları ve Güvenliği Değerlendirmesi

14.04.2026 00:30
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tv100'de yaptığı açıklamalarda enerji fiyatlarındaki artışların küresel bir kriz doğurabileceğini belirtirken, Türkiye'nin doğal gaz güvenliği için attığı adımları ve hükümetin vergi feragatını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tv100'de yayınlanan Ana Haber Bülteni'nde enerji gündemini değerlendirdi. Hürmüz Boğazı'ndaki durumun sıkıntılı bir sürece evrildiğini belirten Bayraktar, Türkiye'nin arz güvenliği açısından riskin yönetilebilir olduğunu, çünkü doğal gaz geçişinde Hürmüz'ü kullanmadıklarını ve petrol geçişinde sadece yüzde 10 paya sahip olduklarını ifade etti. Ancak, fiyat artışlarının tüm dünyayı etkilediğini ve yeni durumun krizin büyüyeceği anlamına geldiğini vurguladı.

Devletin, artan enerji fiyatlarından vatandaşları korumak için eşel mobil sistemiyle yaklaşık 600 milyar liralık vergi feragat ettiğini açıkladı. Bu düzenleme olmasaydı, akaryakıt fiyatlarının litre başına 14-15 lira daha yüksek olabileceğini belirtti. Doğal gaz stokları konusunda, depoların yüzde 72 dolu olduğunu ve Avrupa'daki durumun tam tersi olduğunu söyledi. LNG tedarikini artırarak ve Karadeniz gazını sisteme dahil ederek bağımlılığı azalttıklarını ekledi.

Doğal gaz faturalarına destek sisteminde, ihtiyacı olmayan kesimlerden desteği keserek, emekliler gibi düşük gelirli gruplarda desteği artıracaklarını açıkladı. Tüketim alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Uzun vadeli hedefler arasında, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve doğal gaz üretimini artırarak 2028'de 17 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılamak olduğunu belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Alparslan Bayraktar, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Güncel, tv100, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 01:35:00.
