Bakan Bayraktar Kayseri'de Büyükkılıç'ı Ziyaret Etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi programa katılmak üzere Kayseri'ye geldi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Bakan Bayraktar'ı belediye önünde çiçeklerle karşıladı ve ikili, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra başkanlık makamına geçti.

Ziyarette, Başkan Büyükkılıç, Bakan Bayraktar'a teşekkür ederek, Kayseri'nin yatırım ve hizmetlerde öncü bir belediye olduğunu vurguladı ve Somali'deki derin deniz sondaj çalışmasını tebrik etti. Bakan Bayraktar ise Kayseri'nin sanayi, ticaret, turizm ve tarım alanlarında ülkeye önemli katkılar sağladığını belirtti, ayrıca Somali'deki enerji bağımsızlığı adımından bahsederek, Türk halkı ile Somali halkının yakınlığını dile getirdi.

Ziyaretin sonunda, Bakan Bayraktar, Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyarete, AK Parti'den çeşitli milletvekilleri ve yerel yöneticiler de eşlik etti.