Ateşkesle Ekonomik Rahatlama ve Ortadoğu'da Dengeler

Projeksiyonlar, enerji fiyatlarının artışı ve Türkiye'nin ithalata bağımlılığı nedeniyle sıkıntılı bir dönem öngörüyordu. İhracatın sekteye uğraması, ithalatın artması ve turizm gelirlerinin düşmesiyle cari açık büyüyecek, bu da daha yüksek maliyetli borçlanmaya yol açacaktı. Büyümenin yavaşlaması işsizliği artıracak, enerji fiyatlarındaki artış enflasyonu tırmandıracaktı. TÜİK verilerine göre ilk çeyrekte enflasyon yüzde 10'u geçmişti, mart ayındaki zamlara rağmen açıklanan oran güvensizliği artırmıştı.

Önceki gün nükleer kâbus endişeleri yaşanırken, İran ve ABD arasında ateşkes sağlanmasıyla dünya rahat bir nefes aldı. Ancak ateşkes süreli ve bozulabilir, savaş tamamen bitse bile enerji fiyatlarının kısa sürede düşmesi zor, Körfez'deki tesislerin onarımı zaman alacak. Ekonomik maliyetler bazı kalemlere yapışmış durumda.

Ateşkesle birlikte ekonomide anında değişimler başladı. Motorine yapılan zam geri alınabilir, ham petrol fiyatlarında yüzde 14-15 ucuzlama var. Dış ticaret normal seyrine dönecek, turizm kaygıları giderilecek, Körfez bölgesinden turistler Türkiye'ye yönelebilecek. Merkez Bankası rezervlerini toparlayacak, 22 Nisan'daki faiz artırımı ihtiyacı azalabilir, hatta faiz fiilen indirilebilir.

Savaştan İran'ın kazançlı çıktığı görülüyor, ABD rejimi yıkamadı. Ortadoğu planları yeniden gözden geçirilecek, bu Türkiye'nin toprak bütünlüğü için önemli. Kürt devleti hayali ve İsrail'in genişleme planları suya düştü. Ateşkes süreli olsa da, umulan savaşın tamamen bitmesi ve haritanın değişmemesidir.