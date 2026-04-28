Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik Uyum Raporu (2026-04-22)

Enerjisa Enerji, sürdürülebilirlik uyum raporunda ÇSY politikalarını, hedeflerini ve performans göstergelerini KAP'ta yayımlamıştır. Yönetim kurulu öncelikli ÇSY konularını belirlemiş, politikalar oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. ÇSY hedefleri doğrultusunda eylem planları hazırlanmış, kilit performans göstergeleri yıllık bazda raporlanmıştır. Faaliyet raporlarında sürdürülebilirlik performansına yer verilmiş, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkilendirme çalışmaları devam etmektedir. ÇSY konularında aleyhte dava bulunmamaktadır.

Çevresel ilkeler kapsamında çevre yönetim sistemi, sera gazı emisyonları, enerji tüketimi, su yönetimi ve atık yönetimi gibi göstergeler kamuya açıklanmıştır. İklim krizi stratejisi oluşturulmuş, yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliği projeleri raporlanmıştır. Sosyal ilkeler çerçevesinde insan hakları ve çalışan hakları politikası oluşturulmuş, ayrımcılık ve çocuk işçiliğini önleyici tedbirler alınmaktadır. Tedarik zincirinde çevresel ve sosyal konuların yönetimine yönelik çalışmalar sürmektedir.