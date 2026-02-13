'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında aralarında sosyal medya dünyasından tanınmış isimlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya ünlüsü Enes Batur, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

ADLİ TIP'TA ÖRNEK VERDİLER

Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şüphelilerden kan ve saç örnekleri alındıktan sonra adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Enes Batur, dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Batur hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve elde edilen deliller doğrultusunda yeni gelişmelerin yaşanabileceğini bildirdi.