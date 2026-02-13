Enes Batur adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Enes Batur adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Enes Batur adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
13.02.2026 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Batur'a yurt dışı çıkış yasağı da verildi.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında aralarında sosyal medya dünyasından tanınmış isimlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya ünlüsü Enes Batur, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

ADLİ TIP'TA ÖRNEK VERDİLER

Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şüphelilerden kan ve saç örnekleri alındıktan sonra adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Enes Batur, dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Batur hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve elde edilen deliller doğrultusunda yeni gelişmelerin yaşanabileceğini bildirdi.

Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanı, Sosyal Medya, Uyuşturucu, Enes Batur, İstanbul, Ünlüler, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enes Batur adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek’ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz
Almanya’da pilotların grevi ulaşımı kilitledi 800 uçuş iptal edildi Almanya'da pilotların grevi ulaşımı kilitledi! 800 uçuş iptal edildi
İBB Meclisi’nde kabul edildi İstanbul’da ulaşım zam İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam
İzmirli kuryeden trafikte akılalmaz hamle, ehliyeti elden gidince eşeği kullandı İzmirli kuryeden trafikte akılalmaz hamle, ehliyeti elden gidince eşeği kullandı
Gelin’in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı Gelin'in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı
Ramazan öncesi marketler harekete geçti Bir üründe fiyat sabitlendi Ramazan öncesi marketler harekete geçti! Bir üründe fiyat sabitlendi

17:09
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:50
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
16:09
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 17:42:57. #7.11#
SON DAKİKA: Enes Batur adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.