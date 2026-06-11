Enez'de Orman Yangını Sonrası Ağaç Dikimi Talebi - Son Dakika
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Enez'de Orman Yangını Sonrası Ağaç Dikimi Talebi

Enez\'de Orman Yangını Sonrası Ağaç Dikimi Talebi
11.06.2026 12:17
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Enez'de geçen yıl çıkan yangın sonrası zarar gören alanlara meşe fidanları dikilmesi isteniyor.

EDİRNE'nin Enez ilçesinde geçen yıl 11 Ağustos'ta çıkan, yaklaşık 12 bin dönüm alanın zarar gördüğü orman yangının ardından zarar gören ağaçların kesilerek, kaldırılması çalışmalarında sona gelindi. Havadan görüntülenen çalışmalarla ilgili Büyükevren Köyü Muhtarı Ahmet Tezer, "Temizlenen alanlara meşe fidanları dikilmesi için ilgili yerlere dilekçeler verdik. Köylülerimiz yanan ağaçların yerine meşe ağaçlarının dikilmesini istiyor" dedi.

Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyü sahilinde, geçen yıl 11 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle Gülçavuş köyü ve sahiline ulaştı. Büyükevren ve Gülçavuş köylerinde sahil kesimindeki yazlıklarda yaşayan vatandaşlar, yangın riskine karşı bölgeden tahliye edilirken, alevleri söndürmek için havadan ve karadan yoğun müdahale edildi. Yangında 15 kişi yaralandı, 4 yazlık ev zarar gördü. Yangın, yaklaşık 16 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 12 bin dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Yangının etkili olduğu ormanda temizlik çalışması başlatıldı. Zarar gören ağaçlar, testerelerle belirli ölçülerde kesilip, traktörler ve iş makineleriyle taşındıkları yol kenarlarında istiflendi, ardından da kepçelerle kamyonlara yüklenerek, işlenecekleri tesislere gönderildi. Çalışmalar ise havadan görüntülendi.

'MEŞE FİDANLARI DİKİLMESİ İÇİN İLGİLİ YERLERE DİLEKÇELER VERDİK'

Büyükevren Köyü Muhtarı Ahmet Tezer, geçen yıl çıkan orman yangınında ciddi bir tehlike atlattıklarını ve ormanların büyük bölümünün zarar gördüğünü belirterek, "Yanan ormanlık alanlarda zarar gören ağaçlar taşeron firma çalışanları tarafından kesilerek, kaldırılıyor. Çalışmalarda sona gelindi. Temizlenen alanlara meşe fidanları dikilmesi için ilgili yerlere dilekçeler verdik. Köylülerimiz yanan ağaçların yerine meşe ağaçlarının dikilmesini istiyor. Bizim de talebimiz bu yönde. Umarız yetkililer talebimizi dikkate alır. Yeniden oluşacak ormanın gelecek kuşaklara kalmasını istiyoruz. İnşallah bir daha böyle bir yangın çıkmaz. Herkesi tedbirli ve dikkatli olmaya davet ediyoruz" dedi.

'ALLAH BİR DAHA BÖYLE BİR FELAKET YAŞATMASIN'

Gülçavuş Köyü Muhtarı Uğur Çetinkaya da "Geçen yıl çıkan yangında maalesef 12 bin dönüm ormanlık alan zarar gördü. Ciğerlerimiz yandı. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Bir süre önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nca açılan ihaleyi alan firmalar yanan ormanda ağaçların kesilmesi için çalışma başlattı. Biz, Büyükevren köyü halkının da talebiyle yanan ağaçların yerine meşe fidanları dikilmesini istiyoruz. Yeniden çam ağaçları dikilmesini istemiyoruz. Meşe her açıdan köylümüz için faydalı olacaktır. Bu konuda dilekçelerimizi verdik. Umarız yetkililer bu talebimizi dikkate alarak meşe ormanı oluştururlar. Beklentimiz bu yönde" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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