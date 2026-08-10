Enez\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

EDİRNE'nin Enez ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Küçükevren köyünde meydana geldi. O.Y. yönetimindeki 39 TF 775 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen R.Y. idaresindeki 22 BG 575 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.