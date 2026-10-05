Enflasyon rakamları belli oldu - Son Dakika
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Enflasyon rakamları belli oldu

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Eylül ayı enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Eylül ayında enflasyon yüzde 1,84 artarak yıllık 29,73 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyonunu açıkladı. 

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29, 73 artış gösterdi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 27,38 arttı, aylık yüzde 2,07 arttı.

Enflasyon rakamları belli oldu

TÜFE'deki değişim 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 24,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,73 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,49 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,07 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 23,38 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,38 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27,81 artış gösterdi.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK YÜZDE 27,62 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,62 artış, ulaştırmada %35,10 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %39,99 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 6,73, ulaştırmada 5,96 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 4,84 yüzde puan oldu.

Enflasyon rakamları belli oldu

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK YÜZDE 0,20 AZALDI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,20 azalış, ulaştırmada %2,79 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,71 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde -0,05, ulaştırmada 0,49 ve konutta 0,33 yüzde puan oldu. 

Enflasyon rakamları belli oldu

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla, 35 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 133 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ AYLIK YÜZDE 2 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,01 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %23,40 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %29,00 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %30,80 artış olarak gerçekleşti.

Enflasyon rakamları belli oldu

KİRA ZAM ORANI YÜZDE 31,49 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon verileri ile birlikte ekim ayı kira zam oranı da netleşti. Kirada tavan zam oranı 31.49 oldu.

Türkiye İstatistik KurumuEkonomiGüncelEylülSon Dakika

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