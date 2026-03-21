Engelli Aileye Karaciğer Nakli ile Bayram Sevinci - Son Dakika
Engelli Aileye Karaciğer Nakli ile Bayram Sevinci

Engelli Aileye Karaciğer Nakli ile Bayram Sevinci
21.03.2026 11:25
Erzurum'da Engelli eşi ve iki çocuğuna bakan Emine Şenol, kadavradan karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu.

Erzurum'da engelli eşi ve iki çocuğuna bakan 51 yaşındaki Emine Şenol, kadavradan bağışlanan karaciğerin başarılı nakliyle sağlığına kavuşarak çifte bayram sevinci yaşadı.

Karayazı ilçesinde zihinsel engelli eşi ve iki engelli çocuğuyla yaşayan Şenol, 6 ay önce sürekli kusma ve bulantı şikayetleriyle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Burada yapılan tetkiklerin ardından karaciğer yetmezliği tanısı konulan Şenol'a nakil için uygun donör bulunamayınca, kadavradan karaciğer bağışı için sıraya yazıldı.

Yaklaşık 1 ay önce kadavradan organ bağışı yapıldığı bilgisi verilen Şenol, hastaneye davet edildi.

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen bir kişiden alınan karaciğer, Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Necip Altundaş tarafından Şenol'a başarıyla nakledildi.

Çifte bayram yaşadı

Kadavradan organ bağışıyla hayata tutunan Şenol, hem sağlığına kavuştu hem de ramazanda çifte bayram yaşadı.

Emine Şenol, AA muhabirine, organ bağışıyla çok mutlu olduğunu ve sevindiğini söyledi.

Organ bağışlayan aileye ve nakli yapan doktorlara teşekkür eden Şenol, "Herkesten Allah razı olsun, çifte bayram yaşıyorum. İnşallah daha iyi olacağım." dedi.

Hasta yakını Çetin Şenol da aile olarak amcasının eşi olan yengesine hastalığı sürecinde destek olduklarını belirtti.

Yengesinin, engelli amcası ve engelli iki çocuğuna yıllarca fedakarca baktığını anlatan Şenol, "Hastamızın şiddetli kusma, göğüs ağrısı ve mide kanaması şikayetleri vardı. Buraya getirdik, tetkiklerinde karaciğer yetmezliği olduğunu öğrendik. Kadavradan veya canlıdan acil organ nakli gerektiği söylendi. Bu süreçte doktorlarımız hastamıza çok iyi baktılar, gerekli desteği verdiler." diye konuştu.

"Kadavradan bağışlar artarsa cerrahisi de kolay oluyor"

Şenol, organ naklinin uzun zaman aldığına işaret ederek, "Çok şükür hastamız 5-6 ay içinde Trabzon'dan gelen kadavradan organla sağlığına kavuştu. Yaklaşık 1 ay önce doktorlarımızın emeğiyle 12 saatlik ameliyatla nakil oldu. Ameliyat başarılı geçti, hastamız bir süre yoğun bakımdan sonra normal servise geçti. Taburcu olan hastamız çifte bayram mutluluğu yaşıyor. Engelli iki çocuğu ve engelli eşinin hastamıza çok ihtiyacı var, onun sağlığına kavuşması bize de çifte bayram yaşattı." dedi.

Nakli yapan Doç. Dr. Altundaş ise merkezde nakil sürecinin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak, "Karaciğerin vücutta bir yedeği yoktur ancak böbreğin vardır. Karaciğer hastalığı, siroz ortaya çıktığında tedavi olmazsa ve nakil yapılmazsa hastayı kaybedebiliyoruz, bu açıdan karaciğer nakli çok önemli. Özellikle kadavradan bağışlar artarsa cerrahisi de kolay oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Erzurum, Hastane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli Aileye Karaciğer Nakli ile Bayram Sevinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Engelli Aileye Karaciğer Nakli ile Bayram Sevinci - Son Dakika
