Engelli Aileye Yeni Yuva

19.08.2025 11:30
Ağrı'da engelli Nidai Ayhan, hayırseverler sayesinde yenilenen evine geçmek için sabırsızlanıyor.

Ağrı'da engelli vatandaş, hayırseverlerin desteğiyle baştan sonra onarılıp yenilenen evine geçmek için gün sayıyor.

Köy Okulları Yardım Projesi Derneği Başkanı Cafer Canşi'nin girişimiyle, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası engelli Nidai Ayhan ve ailesinin yaşadığı evin onarılması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda hayırseverlerin desteğiyle tadilatı yapılan ev baştan sonra yenilendi, eşyalar için de destek bekleniyor.

"Evi sıfırdan yaptık diyebiliriz"

Dernek başkanı Cafer Canşi, AA muhabirine, evin önceki haline göre kıyaslanmayacak derecede onarılıp güzelleştiğini söyledi.

Evin önceki halinin iyi olmadığını belirten Canşi, şöyle konuştu:

"Evi tamamen yenilemeye karar verdik. Duvarların sıvası yenilendi. Parke döşemesi yapıldı, doğalgaz çekildi. İnşallah yakında ailemiz güzel bir yuvaya kavuşacak. Duvarlar dışında her şeyi yeniledik ama duvarları da onardık. Evin üstü topraktı biz çatısını yaptık. Asma tavan yaptık. Evi sıfırdan yaptık diyebiliriz. Ev çok kötü durumdaydı. Önceki haliyle kıyaslanamayacak kadar fark var. Çok güzel bir ev haline geldi."

Canşi, yurtiçi ve dışından hayırseverlerin aile ile iletişime geçerek destek sunduğunu, Ağrı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın da destek verdiğini anlattı.

Evin tadilatında sona geldiklerini ve eşyalar için destek beklediklerini ifade eden Canşi, şunları kaydetti:

"Nidai Bey'in 3 çocuğu var. Çocuklarının eğitim masrafları için de destekçilerimizden yardım bekliyoruz. Şimdiye kadar 5 bin aileye destek olduk, onlarca evi tadilattan geçirdik ama gördüğümüz en zor durumdaki ailelerden biriydi. Köy Okulları Yardım Projesi olarak biz 2010 yılından beri hizmet veriyoruz. 5 bine yakın köy okulumuza destek olduk. 55 kütüphane yaptık. Tüm çalışmalarımız Türkiye geneli yapılıyor. 500'den fazla akülü sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Çocuklara kışın bot, mont dağıtıyoruz. Hayırseverlerin desteğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Nidai Ayhan destek veren hayırsevereler teşekkür ederek, evinin çok güzelleştirildiğini ve bundan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

11:14
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
10:40
MEB, 81 ile genelde gönderdi Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
MEB, 81 ile genelde gönderdi! Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
