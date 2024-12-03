Engelli Bireyler İçin Özel Kafe Açıldı - Son Dakika
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Engelli Bireyler İçin Özel Kafe Açıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, down sendromlu bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla 'Güzide İçten Kafe' hizmete açıldı. Kafe, özel bireylerin istihdam edilmesini sağlayarak, onlara sosyal hayatta yer edinme imkanı sunuyor.

03.12.2024 19:17
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Bu kafede engel yok, sevgi var: Özel bireylere özel kafe hizmete açıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde down sendromlu bireylerin sosyal hayata katılımına destek sağlamak için kafe açıldı. Bu kafede istihdam edilecek olan özel gençler hem sosyal hayata katılacak hem de gelir elde edecek.

Gebze Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Güzide İçten Kafe", 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hizmete açıldı. Down sendromlu bireylerin garsonluk yapacağı kafe, engelsiz bir çalışma hayatını sunacak. Özel bireylerin topluma kazandırılması amacıyla hayata geçirilen kafede, şimdilik 1 kız 2 erkek olmak üzere 3 özel birey istihdam ediliyor.

"Elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz"

Kafenin açılışında Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ilçe protokolü yer aldı. Güzide İçten Kafe'nin ilk misafirleri de protokol üyeleri oldu.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, burada yaptığı açıklamada, "Kocaeli'de tüm devlet kurumları ve belediyelerimiz engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için ellerinden gelen tüm çabayı gösteriyorlar. Bu tür hizmetlerle onlara ve ailelere bir nebze de olsa soluk aldırmış oluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise konuşmasında kafenin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Güncel, Eğitim, Yaşam, Gebze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli Bireyler İçin Özel Kafe Açıldı - Son Dakika

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