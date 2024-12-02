Engelli Bireylerden Trafik Güvenliği Uyarısı

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OSMANİYE'de 'Engelliler Haftası' dolayısıyla trafik polisi kıyafeti giydirilen zihinsel engelli bireyler, temsili trafik uygulamasında, araçlara yön gösterip, emniyet kemeri ve hız limiti gibi kurallara uymalarını istediler.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde, engellilik konusunda farkındalık yaratmak, engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve aktif katılımlarını sağlamak amacıyla engelli bireyler için Temsili Trafik Uygulaması gerçekleştirildi.

Adnan Menderes Bulvarı ve Devlet Bahçeli Meydanı'nda oluşturulan noktalarda, polis elbisesi giydirilen çocuklar, trafik ekipleri ve görevliler gözetiminde, temsili trafik denetim ve kontrolü yaptı. Oluşturulan noktalarda durdurulan araçların sürücülerine 'Trafik kuralları' konuşu el broşürlerinden veren engelli bireyler, emniyet kemerlerini takmaları, hız limitlerine uymaları ve seyir Halideyken cep telefonu ile konuşmamaları konusunda, motosiklet sürücülerini ise kask takmaları konusunda uyardılar.

Etkinliğe katılan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ile beraber, valiliğimizin giriş kapısı önünde ve Devlet Bahçeli Meydanında trafik uygulaması yaptık. Bu uygulamada, vatandaşlarımıza, emniyet kemerlerini takmalarını, hız limitlerine dikkat etmelerini ve cep telefonu ile konuşurken araç sürmemeleri gerektiğini belirttiler. Bundan dolayı Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde bizden hizmet alan engelli bireylerimizle beraber bugün bir uygulama yaptık. Engelliler günümüz kutlu olsun" dedi.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/Osmaniye,