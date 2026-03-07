Burdur\'da Engelli Bireylere Moral Etkinliği

(BURDUR)- Burdur Belediyesi Mine Hanım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde meslek odaları ve gönüllü esnafın katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, engelli bireylere saç kesimi ve kozmetik bakım hizmeti verildi.

Mine Hanım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte engelli bireylere saç kesimi ve kozmetik bakım hizmeti verildi. Meslek odaları ve gönüllü esnafın katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara moral desteği sağlandı. Etkinliğe; Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Birliği (ESOB) Başkanı Metin Sipahi, Burdur Berberler ve kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Veli Soy, öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Önemli olan farkında olmak ve aşılabilir engelleri birlikte aşmak "

Toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken Başkan Ercengiz, şöyle konuştu:

"Bugün zanaatkar arkadaşlarımız, Meslek Odası Başkanımız Ali Bey ve Esnaf Odaları Birliği Başkanımız Metin Bey. Her biri benim ayrı ayrı dostum. Sağ olsunlar, bugün bizlerle birlikte oldular. Biz burada kendimizi farklı şeyler yapmaya adadığımız için bize destek olmak üzere geldiler. Genç arkadaşlarımızın, dostlarımızın güne biraz daha pozitif bakabilmeleri için önce saç kesimi, ardından da küçük bir kozmetik dokunuş yapacaklar. Ben meslek odamızın gösterdiği bu duyarlılığa çok teşekkür ediyorum. Buna destek veren, gönüllü katkı koyan meslek erbabı kuaför arkadaşlarımıza ve güzellik uzmanlarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bence bu gerçekten çok erdemli bir davranış. Biz toplumsal dayanışmayı büyütmeyi her zaman önemseyen bir anlayıştan geliyoruz. Eğer bir arada olursak, birçok sorunun üstesinden zaten kolaylıkla gelebiliriz. Her zaman söylüyoruz; istatistiklere baktığımız zaman Türkiye'nin yaklaşık yüzde 11-12'si engelli bireylerden oluşuyor. Yani küçümsenecek, azımsanacak bir rakam değil. Önemli olan farkında olmak ve aşılabilir engelleri birlikte aşmak için mücadele etmektir."

Çok kısa bir süre içerisinde yaklaşık 150 engelli dostumuza hizmet vermeye başladık. Ben her zaman söylüyorum; biz bir kamu kurumuyuz. Bizim derdimiz herhangi bir alanda rekabet etmek değil. Bizim amacımız doğru hizmeti vermek ve bu hizmeti kaliteli bir şekilde dostlarımıza ulaştırabilmek. Sanıyorum bunda da başarılı oluyoruz. Genç mesai arkadaşlarımız var. Gerçekten çok özverili çalışıyorlar. İşin maddi tarafını bir kenara bırakarak, 'yararlı olabilmek bizim için çok daha kıymetli' diyerek emek veriyorlar. Bir yılımızı geride bıraktık ve bu süreçte bunu fazlasıyla kanıtladılar. Ben onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bugün güzel bir etkinlik oldu, güzel bir farkındalık oluştu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"Çocuklarımızın yüzündeki tebessümü görmek bizleri son derece mutlu ediyor"

Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Metin Sipahi ise yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı olarak, böyle anlamlı bir rehabilitasyon merkezinin hayata geçirilmesinde her türlü desteği veren Burdur Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Belediyemizin toplum yararına gerçekleştirdiği hizmetlerde bizler de Esnaf Teşkilatı olarak her zaman yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Özellikle huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri gibi sosyal sorumluluk gerektiren alanlarda esnafımızla birlikte elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışıyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle bu güzel organizasyonun oluşumunda emeği geçen kadın esnafımıza ve çıraklarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun kurulmasına katkı sağlayan sayın belediye başkanımıza da şükranlarımı sunuyorum. Çocuklarımızın yüzündeki tebessümü görmek bizleri son derece mutlu ediyor, gururlandırıyor. Bu yavrularımız için yapılacak her türlü hizmette esnaf teşkilatı olarak her zaman destek vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim."