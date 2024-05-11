Engelli çocuğun eğitimi ve sosyalleşmesi için anneden büyük çaba - Son Dakika
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Engelli çocuğun eğitimi ve sosyalleşmesi için anneden büyük çaba

Engelli çocuğun eğitimi ve sosyalleşmesi için anneden büyük çaba

Bilecik'te doğuştan gelen hastalığı nedeniyle konuşma ve yürüme zorluğu çeken 9 yaşındaki Barış Yiğit'in annesi, çocuğunun eğitimi ve sosyalleşmesi için yoğun çaba harcıyor. Barış Yiğit, evde ve okulda eğitim alarak arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Annesi, oğlunun engelli olmasına rağmen onu eve kapatmadığını ve dışarıda da gezmeye çıkardığını belirtiyor. Öğretmeni ise Barış Yiğit'in dil ve kas hareketlerinde gelişme olduğunu ve sevgiyle öğretmenin önemini vurguluyor.

11.05.2024 13:07
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Bilecik'te, doğuştan gelen hastalığı nedeniyle konuşma ve yürüme zorluğu çeken 9 yaşındaki oğlu Barış Yiğit'tin annesi Zerrin Gül, çocuğunun eğitimi ve sosyalleşmesi için yoğun çaba harcıyor.

Ev kadını 36 yaşındaki Zerrin Gül ile iş makinesi operatörü Sezgin Gül çiftinin 2015 yılında dünyaya gelen tek çocukları Barış Yiğit Gül'e, henüz 20 günlükken göz titremesi şikayetiyle gittikleri hastanede "pelizaeus-merzbacher" teşhisi konuldu.

Kesin çözümü olmayan rahatsızlığından dolayı yürüme ve konuşma zorluğu çeken, fizik tedavi de gören Barış Yiğit, 2 sene önce Malhun Hatun İlkokuluna kaydettirildi.

Okula başladığından bu yana evinde haftanın 5 günü 2 saat görsel algı, dil, küçük kas çalışması ve boyama eğitimi alan, ardından annesiyle gezintiye çıkan Barış Yiğit, hava durumuna göre belirli günlerde sınıfına götürülerek arkadaşlarıyla da vakit geçiriyor.

Zerrin Gül, AA muhabirine, oğlunun yüzde 90'ın üzerinde engelli olduğunu söyledi.

Evlerinde Barış Yiğit'in yaşamına uygun bir ortam oluşturduklarını belirten Gül, şöyle devam etti:

"Oğlumun gelişimi normal değildi. 3 yaşındayken kafasını tartamadı, oturamadı. Halen destekli adım atıyor, oturamıyor. Ağzına kaşık verseniz yemeğini yiyemiyor. Konuşması anlaşılır değil. Rahatsızlığı genetik olduğu için tedavisi yok. Fizik tedavi görüyor, 2 senedir de evde eğitim alıyor. Arada okulundaki sınıfına da götürüyorum. Arkadaşlarıyla arası iyi, çok seviyorlar. Barış Yiğit'in sosyalleşmesi için elimden geleni yapıyorum. Çocuğum engelli diye eve kapatmıyorum. Dışarıda da geziyoruz."

"Hayat her şekilde yaşamaya değer"

Gül, oğlunun sağlığı ile eğitimine önem verdiklerini, o mutlu olduğunda kendisinin de aynı duyguları hissettiğini dile getirdi.

Çevresindekilerden bu konuda destek gördüğünü ifade eden Gül, "Sağlıklı bir çocuğunuz olsa onun geleceği, eğitimi için uğraşırsınız. Oğlum engelli olduğu için onun için ne kadar uğraşırsam o kadar iyi. Sabahları oğlumun kahvaltısını yaptırıp evi topluyorum. Daha sonra öğretmenimiz geliyor. Ders bittikten sonra oğlumla dışarı çıkıyoruz. Hafta sonları eşim de bize katılıyor. Hayat her şekilde yaşamaya değer." diye konuştu.

Barış Yiğit'in öğretmeni Tülay Gider Yenici, hafta içi her gün ders işlediklerini söyledi.

Derslerden arta kalan zamanları oyunlarla değerlendirdiklerini anlatan Yenici, şu ifadeleri kullandı:

"Barış Yiğit'in dilinde ve küçük kas hareketlerinde gelişme yaşandı. Öğrencimle çok eğleniyoruz. Hazirana kadar derslerimize devam edeceğiz. Okulların kapanmasıyla Barış Yiğit yaz tatiline girecek. Evde eğitim normal eğitime göre biraz daha zor. Zaman zaman zorluk yaşayabiliyorsunuz. Yine de öğrenciyle birebir olduğunuzda onun sevgisini ve ilgisini kazanıyorsunuz. Her şeyi sevgiyle öğretiyorsunuz."

Kaynak: AA

Bilecik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli çocuğun eğitimi ve sosyalleşmesi için anneden büyük çaba - Son Dakika

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