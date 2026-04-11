Engelli gence acımasız saldırı! Korumak isteyen anneyi de darp ettiler
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Engelli gence acımasız saldırı! Korumak isteyen anneyi de darp ettiler

Haberin Videosunu İzleyin
Engelli gence acımasız saldırı! Korumak isteyen anneyi de darp ettiler
11.04.2026 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Engelli gence acımasız saldırı! Korumak isteyen anneyi de darp ettiler
Haber Videosu

İstanbul Sultangazi'de annesiyle birlikte ablasını ziyarete giden yüzde 70 zihinsel engelli Kadir Gökçe, sokak ortasında iki kişinin sopalı saldırısına uğradı. Oğlunu kurtarmak isteyen anne de darbedilip yaralanırken yaşanan dehşet anları kameraya yansıdı. Kadir Gökçe, "Beni istemiyorlar. 'Deli Kadir' diyorlar. İyiyim ama kafam ağrıyor" dedi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde dün saat 06:30 sıralarında yürek parçalayan bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yüzde 70 engelli olan Kadir Gökçe ablasının yanına giderek telefonuna mesajlaşma uygulaması indirmek istedi. 

Engelli gence acımasız saldırı! Korumak isteyen anneyi de darp ettiler

ENGELLİ GENCİ VE ANNESİNİ DARP ETTİLER

Ablasının yaşadığı sokakta karşılaştığı kişiler, Gökçe'nin kendilerine hakaret ettiğini öne sürdü. Annesinin yanında Gökçe ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında 2 kişi sopalarla Kadir Gökçe'yi darbetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler kavgayı ayırmak istediği sırada 2 kişiden biri Gökçe'nin annesi Ayfer Kaya'ya vurmaya başladı. 

Engelli gence acımasız saldırı! Korumak isteyen anneyi de darp ettiler

SERBEST BIRAKILDILAR

O anlar güvenlik kamerasına yansırken gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"SEN DELİ KADİRSİN DİYORLAR"

Anne Ayfer Kaya, "Olay, dün saat 06.30 sıralarında oldu. Oğlum ablasının yanına gitti. Oğlum oraya gidince 'niye sen buraya geliyorsun, sen deli Kadir'sin' diyorlar kavga çıkıyor. Daha sonra polis geldi. Ben de müdahale edince üzerime yürüdüler ve beni dövdüler" dedi.

Engelli gence acımasız saldırı! Korumak isteyen anneyi de darp ettiler

"BENİ İSTEMİYORLAR, İYİYİM AMA KAFAM AĞRIYOR"

Kadir Gökçe, " Ablamın yanına gittim sonra beni orada dövdüler. Beni istemiyorlar, engelli olduğumu deli olduğumu söylüyorlar. Gelip benim arkamdan vurdular. İyiyim ama kafam ağrıyor. Davacıyım, sonuna kadar davacıyım" dedi. 

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Saldırı, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli gence acımasız saldırı! Korumak isteyen anneyi de darp ettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Albaraka Kürt Albaraka Kürt:
    :) Serbest bırakılmış.. Neyse Kadir ve anne tutuklanmadı buna da şükür.. 8 0 Yanıtla
  • Zafer Bekler Zafer Bekler:
    kadır merak etme memlekette o e çok geçmiş olsun 7 0 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Asıl konu,problem ne????Durduk yere niye saldırsınlar??milletin çocuklarınımı dövdü??Engelli gence saldırmak insanlık değil,tamam,ama konu ne??Olay nereden çıkıyor??Doğruyu söylesinler? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 17:14:48. #.0.4#
SON DAKİKA: Engelli gence acımasız saldırı! Korumak isteyen anneyi de darp ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.