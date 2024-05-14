Engelli Gençler Bursa'da Temsili Askerlik Yaptı - Son Dakika
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Engelli Gençler Bursa'da Temsili Askerlik Yaptı

Engelli Gençler Bursa\'da Temsili Askerlik Yaptı

Bursa'da düzenlenen törenle 37 engelli genç, Temsili Askerlik Uygulaması kapsamında bir günlüğüne askerlik yaparak tezkere aldı. İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende gençler jandarma üniforması giydi, ant içti ve terhis belgelerini aldıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

14.05.2024 16:34
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Bursa'da engelli 37 genç, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne askerlik yapıp tezkere almanın heyecanı yaşadı.

Askerlik görevlerini yerine getiremeyen gençler için 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nda tören yapıldı.

Aileleriyle gelen 37 zihinsel ve bedensel engelli genç, jandarma üniforması giydi. Spor salonunda hazırlıklarını tamamlayan gençler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ellerini Türk bayrağı ve silahların üzerine koyup ant içti.

Jandarma Maliye Albay Hüsnü Zafer Kömürcü, törende yaptığı konuşmada, Jandarma Genel Komutanlığının yönlendirmeleriyle düzenlenen etkinlikte onlar ve aileleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince engelli vatandaşlara bir gün askerlik yaptırma faaliyetinin 2002 yılında başlatıldığını belirten Kömürcü, şunları dile getirdi:

"Sevgili Mehmetçikler, sizler bugün bir rüyanızı gerçekleştirerek, diğer arkadaşlarınız gibi temsili de olsa askerlik hizmetini yapmaktasınız. Bu kutsal ocağın faaliyetlerine katıldığınız, havasını teneffüs edip kısa süre de olsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bulunduğu coğrafyada en güçlü, en donanımlı ordusunun birer ferdi olmanın gururunu yaşadınız. Bu gurur size ömür boyu güç versin." diye konuştu.

Gençlerden Mehmet Ali Şahin ise gazetecilere, jandarma üniforması giydiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Şahin, "Askere gitmek istiyordum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Komutanlarımızın emeklerine sağlık." dedi.

Gençlerden Halil Karatekin'in babası Mehmet Karatekin de oğlunun askeri üniformayla görünce büyük gurur yaşadıklarını belirterek "Bu duygu anlatılmaz yaşanır. Annesine sürpriz yapacağız. Elim ayağım titriyor, çok güzel bir duygu." ifadesini kullandı.

Askerlik heyecanı yaşayan gençler, terhis belgelerini aldıktan sonra aileleri ve jandarma personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Engelli Gençler Bursa'da Temsili Askerlik Yaptı - Son Dakika

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