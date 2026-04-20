Engelli Hakları Eylem Planı Başlıyor
20.04.2026 14:52
AFAD, 2026-2028 Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nı hayata geçiriyor ve afet yönetiminde erişilebilirliği vurguluyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Ali Hamza Pehlivan, 2026-2028 yıllarını kapsayan Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın bu yıl itibariyle yürürlüğe gireceğini belirterek, "Nasıl ki afetleri bir bütün olarak ele alıyoruz, afet yönetiminde de bütün paydaşların aynı anlayış çerçevesinde hareket etmesini çok önemsiyor ve buna göre adım atılmasını arzu ediyoruz." dedi.

AFAD ve Türk Kızılay işbirliğinde düzenlenen "Engelli Bireylere Yönelik Afet Farkındalık Eğitim Modülü Geliştirme Çalıştayı" başladı.

AFAD'da gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan AFAD Başkanı Pehlivan, engelli bireylere yönelik yürütülen çalışmaların daha ileri noktalara taşınmasını istediklerini belirtti.

Pehlivan, "zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız" anlayışıyla hareket ederek erişilebilirlik alanındaki çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Tarih boyunca engelli bireyler için çeşitli çalışmaların yapıldığının altını çizen Pehlivan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu anlayışın bir devamı olarak ortaya koymuş oldukları 2030 Engelsiz Vizyonu var. Bu vizyon belgesi çerçevesinde Engelli Hakları Ulusal Eylem Planları hazırlanmış durumda. Bunun ilki 2023-2026 yıllarını kapsayan plandı. Bundan sonraki süreç için 2026-2028 yıllarını kapsayan Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı da bu yıl itibariyle yürürlüğe giriyor. Biz de AFAD olarak bütünleşik afet yönetimi anlayışı çerçevesinde afetleri nasıl ki hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçleri olarak ele alıyoruz, bu 'bütünleşik' kavramı içerisinde aslında toplumumuzun bütün kesimlerini kapsayan bir yönetim anlayışını da uygulamak istiyoruz."

Pehlivan, AFAD olarak toplumun tüm kesimlerine yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri ile afet anında doğru davranışa ilişkin çalışmalar yürüttüklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Afet anında müdahale ekiplerinin bütün insanlarımıza yönelik olarak azami hassasiyette yaklaşması, bununla birlikte kırılgan, dezavantajlı, engelli bireylerimize, vatandaşlarımıza yönelik çok daha fazla hassasiyette ve bilerek, bilgili, bilinçli bir şekilde yaklaşması konusu da çok önemli. Dolayısıyla, burada geliştirilecek modüller sadece engelli bireylerimizin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesinin ötesinde afetlerle mücadele, afet yönetimi konusunda görev alacak bütün paydaşların, ekiplerin aynı bilinçle ve azami hassasiyetle hareket etmesini çok önemsiyoruz. Nasıl ki afetleri bir bütün olarak ele alıyoruz, afet yönetiminde de bütün paydaşların aynı anlayış çerçevesinde hareket etmesini çok önemsiyor ve buna göre adım atılmasını arzu ediyoruz."

"Daha çok vatandaşımıza, ailelerle birlikte ulaşalım"

Pehlivan, bu kapsamda düzenlenen çalıştaylarda tek taraflı bir bakış açısı yerine engelli bireylerin deneyimlerinden yararlanarak yeni politikalar geliştirmeyi ve mevcut uygulamaları iyileştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Risk Azaltma Planları ve İl Risk Azaltma Planları yürüttüklerini ifade eden Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu planlar içerisinde bazı eylemlerimiz var. İl düzeyinde bugüne kadar belirlenmiş olan 304 eylemin yüzde 70'ini gerçekleştirmiş durumdayız. Ama yaşam devam ediyor. Yeni hususlar, yeni gelişmeler hayatımıza dahil oluyor. Bu güncel bir süreç. Dolayısıyla, bütün valiliklerimizin koordinasyonunda illerde il risk azaltma planları dahilinde engelli kardeşlerimizin, engelli vatandaşlarımızın afet yönetimi alanında ve afetlere hazırlık müdahale süreçlerinde karşılanması muhtemel olumsuzlukların giderilmesine yönelik sürecimiz devam ediyor.

Bununla birlikte eğitim hem uzaktan eğitim hem birebir eğitim faaliyetlerine ağırlık veriyoruz. Yine bugüne kadar AFAD olarak 170 binin üzerinde engelli vatandaşımıza, ulaştık ve bu eğitimlerden faydalandık. Bu eğitim faaliyetlerinin hem hazırlıklı olma hem afet anını hem de sonrasını kapsayan başlıklar var. Geçen yıl itibariyle 11 binin üzerinde engelli vatandaşımıza ulaşmıştık. Bu yılın ilk 3-3,5 ayında da yine 4 bin 500 engelli vatandaşımıza ulaştık. İstiyoruz ki daha çok vatandaşımıza, ailelerle birlikte ulaşalım."

Pehlivan, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yürüttükleri faaliyetleri anlatarak, bu çalışmaları yalnızca teknik ya da yasal mevzuattan kaynaklanan sorumluluklar olarak görmediklerini, kültür ve medeniyet değerlerinin ve insani bakış açısının yansıması olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

Çalıştayda ortaya atılacak fikirlerin ve geliştirilecek modellerin, AFAD'ın bundan sonraki çalışmalarına ışık tutacağını söyleyen Pehlivan, hazırlanacak raporları Türkiye Afet Müdahale Planlarına ve Türkiye Afet Öncesi Hazırlık Planlarına yansıtacaklarını bildirdi.

"Belirsizliği ve paniği doğru bilgiyle ve hazırlıkla yönetmeyi hedefliyoruz"

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık da "Kızılay, engelli bireyleri yardım alan değil, aktif gönüllü olarak toplumsal hayata katılımını amaçlayan vizyon sahibi bir gönüllülük yapısıdır. Bu vizyonu kıymetli kılan, bugün burada bulunan tüm paydaşlarımızın birikimleriyle afetlerin sarsıcı etkisine karşı bir dayanışma kalkanı inşa etme düşüncesidir." dedi.

Afetlerin ansızın yaşandığına dikkati çeken Tanık, "Ancak özel gereksinimli bireylerimiz ve aileleri için bu sınavın dinamikleri çok daha farklıdır. İşte bu çalıştay sayesinde afet anının getirdiği o büyük belirsizliği ve paniği doğru bilgiyle ve hazırlıkla yönetmeyi hedefliyoruz. Ailelerimizin zihnindeki afet anında 'Yakınımı nasıl koruyacağım?' kaygısını 'Ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum' güvenine dönüştürmek istiyoruz. Karanlıkta yolumuzu nasıl bulacağımızı, sessizliğin içinde birbirimizi nasıl anlayacağımızı, fiziksel engelleri hangi yöntemlerle aşacağımızı ortak akılla belirlemeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

AFAD Eğitim ve Farkındalık Daire Başkanı Recep Şalcı ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Tutal da birer konuşma yaptı.

Yarın, "Afet Anı Uygulamaları ve Afet Sonrası Tahliye" başlığıyla devam edecek çalıştay, çarşamba günü sonuç bildirgesi ve kapanış oturumu ile tamamlanacak.

Kaynak: AA

